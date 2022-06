Psc, conti in rosso e concordato. L’ad Loiola lascia dopo 4 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conti in rosso, bilancio 2021 non ancora approvato e amministratore delegato che lascia l’azienda in cui era entrato a febbraio. Psc alza bandiera bianca. e con una nota ha annunciato di aver «deliberato di presentare, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, una domanda di concordato preventivo “con riserva”».

Il peso della politica di acquisizioni

Momento difficile per il gruppo che in questi ultimi anni ha lavorato per ritagliarsi un ruolo di campione nazionale dell’impiantistica. Con headquarter a Roma, ma sede legale a Maratea (Potenza), ...