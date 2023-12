Psg, il fondo Usa Arctos entra con una quota di minoranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fondo americano Arctos Partners ha rilevato una «quota minoritaria» nel capitale del Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato lo stesso club parigino, precisando che il proprietario Qatar Sports Investments (QSI) continuerà a «controllare tutte le decisioni del Psg».

Secondo una fonte vicina a QSI, Arctos ha acquistato il 12,5% del capitale della squadra campione di Francia, sulla base di un valore totale di 4,25 miliardi di euro.

La strategia

«Questo partneriato - afferma in una nota il Paris Saint-Germain - costituisce la base della prossima fase di crescita mondiale del Psg favorendo successi calcistici e commerciali».

“Operazioni Psg”, “iniziative immobiliari”, “expertise” per “proseguire l’espansione internazionale” sono solo alcuni dei benefici che la squadra dice di attendersi da questo nuovo accordo con il fondo statunitense. Nel novembre dello scorso anno, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, aveva evocato al Financial Times l’avvio di trattative con diversi investitori internazionali per vendere fino al 15% del club parigino.

Il Psg ha vinto nove titoli della Ligue 1, il massimo campionato francese, da quando il QSI ha rilevato il club. Il team ha attualmente quattro punti di vantaggio in classifica dopo 14 partite.