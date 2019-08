Psicofarmaci, la mappa del disagio mentale: Toscana prima per depressione, Campania felix Se si usano come bussola i consumi di psicofarmaci si può tracciare una mappa del disagio mentale in Italia che vede la Toscana prima per depressione, seguita da Liguria e Umbria, la Campania ultima e felix, preceduta da altre due regioni del Sud, come Puglia e Basilicata di Rosanna Magnano

Se si usano come bussola i consumi di psicofarmaci si può tracciare una mappa del disagio mentale in Italia che vede la Toscana prima per depressione, seguita da Liguria e Umbria, la Campania ultima e felix, preceduta da altre due regioni del Sud, come Puglia e Basilicata. E la nazione che mediamente vede la prescrizione di antidepressivi (misurata in dosi singole) in crescita del 3 per cento. A monitorare le cifre è il provider globale di dati sanitari Iqvia che complessivamente stima il mercato in valore dei farmaci psicotropi – cioè tutte quelle molecole in grado di modificare lo stato psichico dei pazienti allo scopo di “normalizzarlo” – in crescita del 2% nei dodici mesi dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, passando da 1.021 a 1.045 milioni di euro (i dati sono relativi al sell-in, cioè al prezzo ex-fabbrica di vendita ai canali ospedaliero, distribuzione per conto e farmacia).

Over 65 più esposti

Come si legge la geografia di questi dati? «Innanzitutto va considerato che l'Italia non è tra i Paesi Europei dove il consumo di psicofarmaci è più elevato, anzi si colloca al di sotto della media dei Paesi Ocse, pur avendo registrato – nel caso degli antidepressivi – un raddoppio tra il 2000 e il 2015. Le chiavi di lettura si fondano sull'epidemiologia dei disturbi psichiatrici (la prevalenza in Italia è tra le più basse d'Europa) e sulle modalità di organizzazione dell'assistenza – spiega Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl di Modena e membro del Consiglio Superiore di Sanità –. Una delle fasce in cui il consumo si sta incrementando è quella degli over 65, quindi una delle variabili in gioco è anche il progressivo invecchiamento della popolazione e la presenza sul territorio di strutture residenziali per anziani». Si tratta comunque di un fenomeno complesso. «Esistono anche la capacità di individuazione di una patologia e lo stile prescrittivo – spiega Starace – ossia la soglia oltre la quale si ritiene di dover intervenire. Ci sono poi altri fattori che attengono all'organizzazione dei sistemi sanitari, al rapporto tra servizi specialistici e cure primarie, allo sviluppo della rete di assistenza per gli anziani».

Antipsicotici, Sardegna prima per consumi

Se si osservano i farmaci antipsicotici - denominati anche tranquillanti maggiori o neurolettici, utilizzati per il trattamento della schizofrenia e per altre forme di psicosi – le vendite toccano quota 378 milioni di euro (+4%), con un totale di 477 milioni di unità minime frazionabili (UMF) vendute. Incide sul fatturato il fatto che il prezzo medio di questi farmaci è più alto rispetto alle altre categorie di farmaci psicotropi. Circa l'80% dei farmaci antipsicotici viene somministrato attraverso le strutture ospedaliere e la DPC (distribuzione per conto).



In Calabria la spesa pro capite più alta

Dal punto di vista regionale, è la Calabria che registra la spesa pro-capite annuale più alta di farmaci antipsicotici con 8,47 euro, mentre quella più bassa viene registrata dal Friuli Venezia Giulia con una spesa pro-capite annuale di 3,90 euro. Per quanto riguarda, invece, i volumi la Sardegna è prima in classifica con 12,25 unità somministrate pro-capite all'anno, seguita da Umbria (10,76) e Liguria (10,24), tutti ben al di sopra della media nazionale (7,88 unità). Le Regioni in cui vengono somministrati meno anti-psicotici sono la Campania (5,99), l'Emilia Romagna (6,04) e il Friuli Venezia Giulia (6,23).

