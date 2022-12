Psicologi, aumento record dei redditi nel 2021

«Un numero ancora lontano da quelli che sarebbe necessario coprire, visto il numero crescente di cittadini che oggi usano i servizi di psicologia e, soprattutto, il numero di coloro che non riescono ad accedervi perché ancora, nel nostro Paese, i servizi di psicologia sono accessibili quasi esclusivamente nel privato – fa notare Felice Damiano Torricelli, presidente di Enpap. «E sono innumerevoli, soprattutto tra i giovani sotto i 35 anni, coloro che in questo periodo stanno vivendo difficoltà psicologiche. Queste persone - afferma Torricelli - sono solitamente consapevoli che interventi anche brevi e focalizzati potrebbero aiutarle a superare le difficoltà e a riprendere il loro cammino di vita, ma non possono permettersi la spesa che dovrebbero affrontare perché è quasi impossibile trovare la disponibilità di uno psicologo nel Servizio sanitario pubblico».

La legge di Bilancio per il 2023 ripropone il bonus psicologi ma con un fondo sostanzialmente ridotto, pari a 5 milioni per il 2023 e a 8 milioni per il 2024; è stato invece alzato a 1.500 euro il plafond individuale decisione che riduce ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari. «Una decisione che va contro le evidenze scientifiche - dicono da Enpap - perché è dimostrato che sono le prime 10 sedute a essere determinanti e in molti casi sufficienti a superare il disagio; è più efficace dare poco a tanti, che tanto a pochi».

Il disagio crescente

«Nel 2021 gli italiani hanno usufruito di 1,7 miliardi di euro di prestazioni psicologiche, in sensibile uaumento rispetto al 2020 (1,2 miliardi di euro). Questi dati dimostrano l'enorme bisogno di psicologia degli italiani, che sono però costretti a rivolgersi al mercato privato per l'insufficiente offerta da parte del sistema pubblico – commenta Federico Zanon, vicepresidente Enpap. La domanda dei cittadini dimostra che la psicologia va considerata un servizio necessario, offerto dallo Stato. Dove questo avviene, come nel Regno Unito con il programma Iapt, attivo dal 2008, è stato dimostrato che la psicologia funziona e ripaga il proprio costo perché fa risparmiare alla collettività i costi sociali dovuti al disagio psicologico», in primis spesa sanitaria e assenza dal lavoro.

Il progetto «Vivere meglio»

Per rispondere alla crescente necessità di supporto psicologico e per raccogliere dati utili a tracciare un possibile percorso per risolverlo Enpap, da ottobre 2022, ha lanciato il progetto Vivere Meglio (viveremeglio.enpap.it) con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini circa 120.000 sedute gratuite, con psicologi e/o psicoterapeuti, e materiali di Auto Aiuto che forniscono informazioni scientifiche aggiornate e consigli pratici, basati sull’esperienza degli psicologi, per affrontare, tra gli altri, i disagi quotidiani oggi più diffusi: l’ansia e la depressione, di certo, ma anche la rabbia, lo stress, la conflittualità, la difficoltà ad adottare stili di vita sani. Il sito messo a disposizione dall’ente di previdenza per gli psicologi è stato letteralmente preso d’assalto, registrando più di 20.000 accessi giornalieri nei primi giorni di attività. E tra gli utenti dei servizi psicologici di “Vivere Meglio” ben il 70% ha fra i 16 e i 34 anni, ulteriore segnale della necessità di occuparsi di questa fascia della popolazione, esposta più di altre alla precarietà e all’incertezza.