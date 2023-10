Psicologo scolastico, Stato lento sulla legge Regioni in campo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Presente in molti Stati europei, la figura dello psicologo scolastico non è ancora prevista nel nostro Paese da una legge nazionale che la disciplini e la renda strutturale. Durante l’emergenza Covid, fu data la possibilità alle scuole di utilizzare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche anche per finanziare l’assistenza psicologica attivando sportelli di ascolto. La Manovra per il 2022 destinò 20 milioni al supporto psicologico di studenti, famiglie e docenti.

Ne sono nate molte...