Psicopatologia dell’evasore: una vita nel terrore pur di non pagare tasse

Hervé Falciani (Imagoeconomica)

Nella mente degli evasori

Quei file non contenevano soltanto cifre ma anche descrizioni e racconti dei comportamenti dei clienti della banca che - come ha stabilito la magistratura francese - nel 98% dei casi erano evasori fiscali. Informazioni sufficienti a disegnare il quadro psicologico del grande evasore.

I 100mila clienti italiani della Hsbc avevano depositato nelle sue casse più di 7 miliardi di euro. Erano generalmente imprenditori, manager, professionisti, vip del mondo della moda e dello spettacolo provenienti dal Nord Italia. Tutti ossessionati da un problema: la paura di essere scoperti.

Il regno del terrore

La paura, dunque, è il primo tratto psicologico del grande evasore.

Ma il terrore era anche quello di essere scoperti perfino dalla propria moglie, come per quel professionista milanese che nel salotto della sua casa nel centro di Milano stava ricevendo il gestore dei suoi soldi occultati in Svizzera.

Dopo i convenevoli di rito, il telefono di casa squilla e la moglie del professionista si allontana per rispondere. L'evasore fiscale si china allora sul gestore e gli sussurra: «Santo cielo, non lo dica a mia moglie. Non entri nel dettaglio. Aspettiamo di essere soli».

Non sappiamo come sia finita poi tra i coniugi. Ma il racconto dell'incontro tra il cliente e il gestore della banca finisce nell'archivio riservato della Hsbc di Ginevra, accessibile soltanto a una manciata di dipendenti dell'istituto di credito, che però sarà poi trafugato.

Non bastano i conti cifrati

Il terrore più grande dell'evasore è però quello di essere presi dal Fisco con le mani nella marmellata. I soldi sono custoditi in uno dei luoghi più sicuri al mondo, la Svizzera, protetti dalle stringhe alfanumeriche dei conti cifrati che celano il suo nome.

E l'evasore sa benissimo che il server dove sono custodite le informazioni sui suoi soldi non si trova neppure in Svizzera ma in qualche altro paradiso fiscale molto più lontano e inaccessibile a eventuali richieste di assistenza giudiziaria dei magistrati italiani.

Eppure non basta. La paura vince su tutto. Il grande evasore deve evitare che il suo nome venga collegato alla banca. Non deve lasciare tracce dei contatti con i gestori. E allora, niente telefonate dal cellulare o, peggio, dal telefono dell'ufficio o di casa. I contatti avvengono da cabine telefoniche, come nei film di spie della Guerra fredda.

Niente posta, per favore

E la corrispondenza? Come comportarsi con gli estratti conto o i resoconti degli investimenti che registrano i guadagni? Se inviati per posta o per email lasciano delle tracce. Potrebbero essere trovati in una eventuale perquisizione. E allora, meglio lasciarli nella banca.

Uno dei servizi (a pagamento) che Hsbc forniva ai suoi clienti era quello della domiciliazione delle comunicazioni. Era uno dei più gettonati. Il cliente si recava personalmente in banca dove tutti i suoi estratti conto e i documenti da firmare venivano custoditi e non lasciavano mai fisicamente gli uffici di Ginevra.

Il rischio, accaduto più volte, come registrano i file trafugati dalla Hsbc, era che in caso di morte prematura nessuno della famiglia veniva informato dell'esistenza di un conto bancario in Svizzera. E quei soldi finivano tra i conti dormienti. Adieu.

Ma così il pericolo di essere in qualche modo intercettati veniva scongiurato e la dose quotidiana di paura alleviata. Ma la vita da grande evasore non ammette errori. Chi li compie è spacciato.

Guardia di Finanza sempre in agguato

Ecco cosa scrive un gestore di Hsbc: «Il cliente mi ha convocato a Milano con urgenza. Ha ricevuto una visita della Guardia di Finanza e dal suo computer sembra che abbiano visto un ordine di trasferimento a noi di azioni della casa madre della società presso la quale ricopre la carica di presidente. Mi chiede di prendere contatti con il suo commercialista per cercare di capire cosa si può fare per evitare complicazioni. Faccio presente che il cliente ha sottoscritto circa due anni fa, con i soldi derivanti dallo scudo fiscale, una polizza assicurativa di 1,5 milioni di euro attualmente depositata in Lussemburgo».

Cosa sia successo dopo e cosa abbia deciso la Guardia di Finanza non lo sappiamo ma dalla parole del gestore traspare la paura del suo cliente, terrorizzato forse anche perché ricopriva una carica importante nella sua società e temeva di incrinare la sua immagine.