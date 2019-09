Pubblica amministrazione / Fabiana Dadone

Classe 1984, nata a Cuneo, è laureata in giurisprudenza. E' tornata nel 2018 in Parlamento con il M5s per la seconda volta, restando componente della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), della Giunta per le Elezioni e il 6 luglio del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati dove le viene assegnata la Presidenza. E' stata la prima firmataria di una proposta di legge con disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari. Il 25 giugno 2019, dopo essere stata scelta dal capo politico Luigi Di Maio del Movimento 5 stelle, è stata votata dalla base degli iscritti per divenire Probiviro. Sì tratta di un collegio di 3 persone stimate incaricato di esprimere pareri autorevoli e di risolvere divergenze all'interno del Movimento 5 stelle.