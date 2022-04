Pubblicate le liste per il rinnovo del cda Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono state pubblicate le liste per il rinnovo degli organi del Sole 24 Ore, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile.

La lista per il cda presentata da Confindustria, titolare di 9 miloni di azioni ordinarie e di 34.661.640 azioni di categoria speciale, complessivamente pari al 66,81% del capitale sociale con diritto di voto, comprende: Edoardo Garrone, presidente uscente e dunque confermato, Mirja Cartia d’Asero, Diamante Ortensia D’Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudanna, Claudia Parzani, Ferruccio Resta, Alexander John Ross, Fabio Vaccarono, Alessandro Tommasi, Annarita Sofia. Sempre per il cda, Banor Sicav - titolare di 1.500.000 azioni di categoria speciale, pari al 2,29% del capitale sociale con diritto di voto - ha presentato una lista con la candidatura di Salvatore Maria Nolasco, mentre Giornalisti associati Srl - titolare di 1.446.441 azioni di categoria speciale, pari al 2,21% del capitale sociale con diritto di voto - ha depositato una lista candidando Marco Liera e Vanessa Boato.

Tranne Edoardo Garrone, Alessandro Tommasi e Annarita Sofia tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana e dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del cda de Il Sole 24 Ore.

Anche per il collegio sindacale sono state presentate tre liste. Confindustria candida Giuseppe Crippa, Myriam Amato e Pietro Piccone Ferrarotti (sindaci effettivi), più Marianna Girolomini ed Elena Pascolini (sindaci supplenti). Banor candida Pellegrino Libroia (sindaco effettivo) e Annalisa Firmani (sindaco supplente). Giornalisti associati candida Tiziana Vallone (sindaco effettivo) e Roberto Menegazzi (sindaco supplente).