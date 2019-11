Pubblici e privati a tutela della sicurezza nazionale

(WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com)

Non è ancora chiaro quanti saranno i soggetti rientranti nel “perimetro” ma un criterio è certo: tutti quelli dove, in caso di attacco, sorge una criticità dei sistemi in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Molte, dunque, saranno le imprese, basti solo pensare all'energia o le telecomunicazioni. Le loro reti e sistemi informativi e informatici vanno difese se gli enti costituiscono o una funzione essenziale per lo stato o un servizio essenziale per le attività civili, sociali ed economiche nazionali. L'elenco finale, dove rientreranno infrastrutture strategiche, Ose (operatori di servizi essenziali) e probabilmente anche Fsd (fornitori di servizi digitali) sarà molto lungo.