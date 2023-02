Pubblicità, nel 2022 raccolta positiva (+0,1%) grazie a +6,5% dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il +6,5% della raccolta pubblicitaria a dicembre mette “in sicurezza” il 2022 della pubblicità in Italia che chiude a +0,1%, a quota 8,94 miliardi di euro. Se si esclude però dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (Ott), l'andamento nel 2022 risulta in negativo -2,8 per cento.

Il dominio di Big Tech

Eccoli i veri vincitori. Il digital in senso lato, quindi comprensivo non solo delle concessionarie che fanno parte di Fcp, ma anche di Facebook, Google, Tik Tok e simili, finisce per prendersi lo scettro di principale destinazione degli investimenti pubblicitari: il 43,9% del totale. La Tv, un tempo regina incontrastata del mercato pubblicitario, non va oltre il 39,4 per cento.

Il digital supera la Tv

Nel dettaglio dei settori, la televisione segna +11,1% a dicembre e cala del -5,2% nell’intero 2022 attestandosi a 3,52 miliardi di euro. In negativo la carta stampata. I quotidiani registrano un calo del 13,5% sul mese e del 6,1% sull’anno concludendo a 437,2 milioni di euro mentre i periodici scendono del 12,6% mensile e del 4,8% annuo attestandosi a 211,2 milioni. In positivo la radio con +2% di dicembre e +1,7% dell’intero 2022 salendo a 369,3 milioni di euro di raccolta.

Quanto al dato relativo al web, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel 2022 chiude con un +3.9% a 3,9 miliardi di euro. Il dato è differente se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet (-3,2%) a indicazione del fatto che mentre gli investimenti scendono per il web tradizionale, (-3,2% a 507 milioni), dall’altra parte si registra un’impennata del +5% a 3,4 miliardi di euro per la parte di web solo stimata da Nielsen, senza dati forniti dalle parti. E si parla di search e social soprattutto con Google-Youtube da una parte e la galassia Meta (Facebook-Instagram) dall’altra.

La ripresa dell’Out of home

Altro grande mezzo che esce vincitore dal 2022 della pubblicità è senz’altro l’Out of home: la cartellonistica, anche evoluta, che ha ripreso consistenza dopo lo shock del periodo contrassegnato dall’emergenza Covid e dai lockdown che si sono susseguiti. Per l’out of home la raccolta nel 2022 si è chiusa con un +40.8% a quota 256 milioni di euro. Balzo percentuale anche per la Go Tv (+43%) che resta però a livelli contenuti: 11,4 milioni che comunque sono superiori ai 9,5 milioni complessivi che arrivano dal Cinema.