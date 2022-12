Pubblicità in autostrada, abusiva anche quella visibile soltanto dal casello

Non conta neppure il fatto che il tracciato autostradale attraversi o no un centro abitato: la competenza dei Comuni è esclusa in questi casi.

I doveri della società autostradale

Per tutto questo, è addirittura un preciso dovere della società autostradale (articoli 53 e 56 del Regolamento) verificare in concreto e al più presto la regolarità delle insegne in vista delle arterie che gestisce, provvedendo obbligatoriamente, in caso di irregolarità ad esercitare i propri poteri sanzionatori e in autotutela. I costi di quest’attività sono coperti dai pagamenti che le imprese interessate devono effettuare per ottenere le autorizzazioni, secondo tariffe che il Regolamento (articolo 53, comma 7) lascia fissare proprio a ciascun gestore autostradale con l’unico vincolo di preparare il listino entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli importi non sono molto inferiori alle sanzioni per pubblicità abusiva.

I risultati di questa vigilanza non sono noti. Si sa invece che da un anno il maggior gestore nazionale, Autostrade per l’Italia (Aspi), ha affidato la gestione delle istruttorie delle insegne di esercizio alla propria controllata Ad Moving, per quanto il Regolamento non menzioni questa possibilità. Aspi dichiara che si tratta di una prassi condivisa con il ministero delle Infrastrutture. Ma nel frattempo ci sono aziende che rispondono ai solleciti di Ad Moving proprio rilevando che non provengono dal gestore.