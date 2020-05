Pubblicità, il Covid-19 presenta il conto: -29% nel mese di marzo

Massimo Martellini, presidente della Federazione delle concessionarie di pubblicità (Fcp), da canto suo ha chiesto un «maggior sostegno» al governo, vista «l’importanza della comunicazione per il Paese», segnalando la necessità di avere misure più corpose per il settore. Emanuele Nenna di Una (Aziende della Comunicazione Unite), mentre guarda con fiducia al 2021 – «Diventerà un anno pari per i grandi eventi mediatici come gli Europei di calcio e le Olimpiadi» – si spinge invece a chiedere che il bonus fiscale per facilitare gli investimenti in pubblicità sia esteso anche alle aziende che si occupano di consulenza.

In tutto questo ci si interroga su come sarà il 2020. Troppo presto evidentemente per rispondere con precisione e tutti i partecipanti al webinar rimandano a luglio per avere una maggiore visibilità. Secondo Dal Sasso di Nielsen però se è vero che il bilancio finale del 2020 dovrebbe registrare una contrazione degli investimenti pubblicitari «in doppia cifra» è improbabile che ci si troverà «con un 2 davanti». Per ora ci si può solo accontentare di qualche segnale: «Il numero di annunci – sottolinea Dal Sasso – è salito del 14 per cento nella settimana terminata il 16 maggio rispetto a quella precedente. Sulla radio si parla del 50 per cento»