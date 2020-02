Pubblicità, il doping di Sanremo non basta per raggiungere Google

E, in questo quadro, solo per dare un ordine di grandezza, sulla tabellare a giudicare dai listini di Rai Pubblicità lo spot più costoso sarà quello da 30 secondi nel break “Sanremo 2” (alle 21.45), che costerà 414mila euro.

Basta fare due conti però e la realtà finisce per apparire sotto tutt’altra luce. Non che i numeri inficino la validità industriale del Festival. Ma i 31 milioni sono null’altro che 6,2 milioni al giorno se rapportati ai 5 giorni di Festival. Calcolo grezzo, ma è solo per dare un ordine di grandezza. A questi in realtà occorrerebbe aggiungere 1,7 milioni di euro che rappresentano la raccolta giornaliera di febbraio escluso il Festival. Quindi i poco più di 47 milioni totali sui 78 di febbraio (stando ai dati 2019 della Nielsen). Il paradosso è che spalmando i 78 milioni sui 28 giorni (senza attribuire quindi la patente di “straordinarietà” a Sanremo), la Rai non si avvicinerebbe neanche lontanamente alla raccolta giornaliera di Google. Cosa accade altrove però? Non esistono cifre ufficiali. Ma le stime desumibili dai dati Nielsen sulla raccolta di Google e Facebook accreditano il colosso di Mountain View di 1,6 miliardi circa e Facebook di poco meno di un miliardo.

E così, gli 1,6 miliardi di Google - comprensivi di Youtube, in Italia - altro non sono che 4,4 milioni al giorno. Meno dei 6,2 di Sanremo, è vero. Ma da una parte parliamo di un evento straordinario e dall’altro di uno dei 365 giorni che compongono un anno.

Analizzando invece la stima che riguarda Facebook, i circa 950 milioni della creatura di Zuckerberg rappresentano 2,6 milioni al giorno di raccolta. Insomma, insieme in ogni giorno dell’anno Google e Facebook raggranellano più della raccolta della Rai . Attenzione: quello che appare per Google e in parte per Facebook, vale ancora di più per Mediaset con i 2,1 miliardi di raccolta (dato 2018) : 5,8 milioni al giorno.

Certo, Publitalia rappresenta l’anima del gruppo Mediaset, tv commerciale per eccellenza, con una struttura “pesante”, che negli anni ha raggiunto il 55% della raccolta. Un leader di mercato italiano costruito negli anni. A fronte di colossi del web i cui dati sono solo stimati (forse anche per difetto). E che non fanno che aggiungere segni più a segni più.