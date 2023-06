Pubblicità, in Italia ad aprile mercato in crescita dell’1,4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato un incremento dell’1,4% nel mese di aprile, rispetto a un anno fa, portando il cumulato dei primi quattro mesi a +2,5%. è quanto comunica Nielsen precisando che – se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over The Top – l'andamento nel quadrimestre 2023 si attesta a +2,4%.

Cresce la tv, in calo i quotidiani

La televisione ha registrato +0,3% ad aprile e +1,1% nel quadrimestre. I quotidiani ad aprile sono in calo dell’8,3% (quadrimestre -1,4%), mentre i periodici crescono del 21,9% (quadrimestre +6,8%). In calo anche la radio: ad aprile è -8,8% (quadrimestre +3,7%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel primo quadrimestre 2023 chiude con un +3.1%.

«Non lontani da valori 2019»

«L'advertising in Italia chiude in positivo il primo quadrimestre. Segnale confortante che si ritrova anche nella stima del Pil italiano del primo quarter che è stata rivista al rialzo alla fine di maggio attestandosi a un variazione congiunturale di +0,6%. Anche ad aprile si conferma la crescita dell'advertising rilevata nel primo trimestre 2023 e l'anno in corso si conferma non distante dal valore del 2019», ha commentato Marco Nazzari, EMEA Measurement Leader di Nielsen.