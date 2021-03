Pubblicità online, senza cookie di terze parti a rischio un mercato da 588 milioni Per il Politecnico di Milano il settore che sarà più colpito sarà il Programmatic advertising che ha chiuso il 2020 a 588 milioni, in crescita del 6% rispetto al 2019. di Marcello Frisone

Ritorna in auge la vecchia e cara mail. In un’era nella quale i cookie di terze parti perderanno sempre più importanza, la profilazione dell’utente al quale sottoporre la pubblicità online sarà guidata non soltanto dall’intelligenza artificiale (Ai) e dai dati che proverranno direttamente dal telefono cellulare (tramite Ios e Android) dell’utente, ma sempre anche dalla posta elettronica. E tutto ciò impatterà dal 2022 sul mercato del Programmatic advertising che ha chiuso in Italia il 2020 a 588 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati emersi il 9 marzo in occasione del convegno («Internet Advertising: no cookie, no party?») dell'Osservatorio internet media della school of management del Politecnico di Milano . Questo di marzo è uno dei 2 appuntamenti che l’Osservatorio dedica al mondo dei “dati”, l’altro è previsto a giugno ed è più diretto ai consumatori e alle loro abitudini.

Come si è arrivati allo stop dei cookie delle terze parti

I cookie di terze parti permettono la personalizzazione e la targettizzazione della pubblicità online dagli anni 90, ma come detto dal 2022 il settore subirà una vera e propria rivoluzione. I principali browser infatti impediranno (Safari e Firefox lo hanno già fatto) il funzionamento di questi cookie in risposta alle richieste dei consumatori di maggiore trasparenza e chiarezza sull'utilizzo dei propri dati sul web. Safari e Firefox sono stati i primi browser a non fornire più i dati di terze parti, ma avendo quote di mercato più basse rispetto a Google è soltanto grazie allo stop annunciato da Chrome entro il 2022 che si sposteranno notevolmente gli equilibri per il settore.

Cosa cambierà

Secondo l’Osservatorio internet media della school of management del Politecnico di Milano, i cambiamenti si ripercuoteranno sull'intero settore dei media, dagli editori ai brand, e saranno cruciali per la filiera dell'Internet advertising. Nonostante questo, in Italia emerge però ancora uno scarso approfondimento del fenomeno.

I cookie sono nati oltre 25 anni fa e, nel corso del tempo, hanno permesso ai siti web di acquisire una serie sempre più ampia di informazioni sugli utenti e sulle attività che compiono all'interno delle pagine online. Le informazioni contenute nei cookie permettono, da un lato, ai siti Internet di personalizzare i propri contenuti in base agli interessi dell'utente e offrire quindi delle esperienze customizzate, dall'altro, agli advertiser di veicolare annunci targettizzati in funzione delle preferenze del navigatore.

Da alcuni anni, però, l'attenzione alla privacy dell'utente è diventata un tema centrale, con lo sviluppo di un quadro giuridico sempre più stringente in molti Paesi.Quando si parla di un futuro senza cookie, si fa riferimento al blocco da parte dei browser dei third party cookie (cioè creati da domini differenti da quello in cui si sta navigando tipicamente) per il tracciamento cross-site, il retargeting, la profilazione dell'utente e il matching degli Id degli utenti tra diverse piattaforme.



Gli operatori più colpiti

Gli operatori che saranno più impattati dall'eliminazione dei cookie saranno i player di terze parti, in particolare le Data management platform (Dmp) e le Data company (oggi infatti il 70% di queste aziende attive in Italia raccoglie i propri dati tramite cookie). «L'intera filiera del Programmatic advertising - dichiara Giuliano Noci, responsabile scientifico dell'Osservatorio internet media del Politecnico di Milano - si troverà ad affrontare questi profondi cambiamenti, dal momento che proprio i cookie sono alla base del processo di cookie sync necessario per il matching tra le diverse piattaforme al fine di veicolare l'annuncio targettizzato all'utente. Negli anni questo settore ha aumentato la sua rilevanza all'interno dell'industry pubblicitaria proprio grazie alle sue alte potenzialità di targetizzazione, raggiungendo nel 2020 il valore di 588 milioni di euro in Italia, in crescita del 6% rispetto al 2019. L'impatto derivante dall'eliminazione dei cookie di terze parti su questa filiera sarà quindi molto significativo se gli operatori non si attrezzeranno per adottare soluzioni alternative».



In «ballo» anche gli editori

L'eliminazione dei third party cookie interesserà poi anche le aziende investitrici e gli editori, questi ultimi in particolare ne risentiranno soprattutto per la possibile diminuzione delle loro revenue pubblicitarie. Brand e publisher dovranno quindi cercare di valorizzare al meglio i propri dati di prima parte (creati e impostati dai proprietari di un sito web) certamente più di quanto hanno fatto finora, sopperendo così almeno in parte alle perdite dovute all'eliminazione dei cookie e consci del fatto che non potranno più rintracciare gli utenti al di fuori del proprio dominio web.