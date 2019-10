Pubblicità riconoscibile

Voglio aprire un blog di viaggi, posso inserire post pubblicitari?

Certo, è possibile, ma i contenuti pubblicitari devono essere chiari e distinti dai contenuti editoriali. In particolare, dal 2016 l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha approvato la Digital chart che precisa che ogni forma di pubblicità diffusa su internet deve essere chiara e trasparente. Non possono essere pubblicati post pubblicitari camuffati da contenuti giornalistici. I banner e le promozioni in generale sono quindi leciti se trasparenti, non offensivi né discriminatori o ingannevoli.