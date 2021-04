Pubblico e privato insieme per creare le basi di un Paese più moderno

3' di lettura

La crisi conseguente alla pandemia ha messo in evidenza le debolezze e le arretratezze di un Paese, l’Italia, che non cresce

da oltre 20 anni.

I motivi sono molteplici e complessi e vanno in sintesi ricercati in un apparato pubblico-privato che, pur con qualche punta di eccellenza, non ha saputo tenere globalmente il passo di sviluppo di altri Paesi. Lungo sarebbe analizzare le cause che vanno da una pur sempre diffusa mentalità non proprio favorevole all’impresa e al capitale, a un complessivo funzionamento dell’apparato pubblico che sembra essere per nulla ricettivo a nuove iniziative, se non addirittura di ostacolo.

La svolta percorsa dall’Italia, così come da altre nazioni, con politiche di sostegno diretto a protezione del sistema economico e sociale, è stata la risposta più immediata per contenere la fase emergenziale, ma rischia di non essere sufficiente. L’enorme indebitamento che da anni affligge il nostro Paese, che quest’anno arriverà a toccare

il 160% del Pil, pone certamente un limite all’intervento pubblico.

Anche gli aiuti mesi in campo dalla Commissione europea con il Next Generation Eu (che per una parte consistente contribuiscono comunque ad aumentare

il livello di debito) rischiano di non essere adeguati nel lungo periodo.

In assenza di risorse infinite, una strada da percorrere, è quella del potenziamento degli strumenti di cooperazione tra autorità pubbliche e operatori economici privati coinvolgendo capitali, anche stranieri,

in progetti di crescita.