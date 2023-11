Pubblico impiego, dirigenti valutati dai dipendenti. Ecco la direttiva Zangrillo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Basta con la valutazione gerarchica nella forma ed egualitaria nella sostanza. Per misurare le performance dei dirigenti, e su questa base distribuire la retribuzione di risultato e soprattutto il superpremio previsto dal contratto nazionale firmato due settimane fa, si chiameranno in causa a esprimere giudizi i colleghi ma anche i dipendenti, senza dimenticare gli utenti esterni quando si tratta di valutare i livelli di servizio garantiti dall’ufficio.



Il superpremio

La direttiva sulla valutazione appena firmata dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo segna il nuovo tentativo di rilanciare il «merito» nella Pubblica amministrazione. In gioco c’è prima di tutto il nuovo superpremio per i dirigenti, cioè «una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente» destinate da ogni amministrazione a quella voce, da riservare a «una limitata quota massima di dirigenti e professionisti».A individuare la percentuale di premiati in ogni ente sarà la contrattazione decentrata, anche sulla base dei criteri fissati dalla direttiva.

Valutazione fra pari

L’indicazione è di sviluppare forme alternative alla valutazione gerarchica per linee verticali. Si chiede quindi di adottare modelli di «valutazione dal basso, nella quale sono i collaboratori ad esprimere, in forma rigorosamente anonima, un giudizio sul proprio superiore (ad esempio, con questionari anonimi volti a verificare se l’operato del dirigente è orientato a valorizzare le attitudini del personale, a incentivarne la produttività, a garantire il benessere organizzativo eccetera), e di «valutazione fra pari, nella quale sono coinvolti i colleghi, soprattutto quelli con i quali si ha un rapporto più costante e rilevante». Non va dimenticata la «valutazione collegiale», fondata sul «confronto tra i dirigenti (o, a seconda dei casi, tra direttori generali o tra dirigenti apicali)».

Utenti in gioco

Mentre per la performance organizzativa, quella più importante per la generalità del personale, si torna a chiedere di coinvolgere gli «stakeholder esterni», cioè «gli utenti di un servizio erogato dall’ufficio o un campione di cittadini o altri portatori di interessi, fondamentale quando si tratta di dipendenti a stretto contatto con il pubblico». L’idea non è nuova, in passato i tentativi si sono risolti in azioni poco più che simboliche, come le famose faccine comparse in molti uffici pubblici. Sarà ora la volta buona?