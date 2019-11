Pubblico impiego, record di concorsi: dall’Aci all’Inps, ecco le assunzioni in arrivo Dalle università ai Comuni, dalle Forze armate agli enti di ricerca sono più di mille i bandi di concorso aperti di Francesca Barbieri



Sono più di mille i bandi di concorso aperti: dalle università ai Comuni, dalle Forze armate agli enti di ricerca, passando in rassegna le Gazzette Ufficiali pubblicate negli ultimi due mesi, è possibile trovare migliaia di opportunità per chi ambisce a entrare nel settore pubblico. Vediamo quali sono le principali.

Aci, 305 posti per diplomati e laureati

C'è tempo fino al 5 dicembre per candidarsi a due bando Aci: l’Automobile Club Italia punta all’assunzione a tempo indeterminato di 63 diplomati e 242 laureati per vari profili professionali.



Per i primi è prevista una prova scritta con quiz a risposta multipla, seguita da un colloquio. Per i secondi la selezione è più complicata: prova preselettiva, con quesiti a risposta multipla su materie della prova scritta e del colloquio orale; due prove scritte, una teorica e una pratica; una prova orale. Le prove si svolteranno a Roma in date ancora da stabilire.

I vincitori laureati saranno inquadrati nell’area C, livello economico C1: ciò significa che lo stipendio dovrebbe attestarsi sui 1.700 euro al mese. La maggior parte (200 neoassunti) saranno impiegati nel settore amministrativo, mentre 42 assunzioni sono riservate a candidati con competenze in altri settori: dalla contrattualistica pubblica al controllo gestione, web comunication e politiche del turismo.

Per i diplomati invece i posti rientrano nell’area B, livello economico B1.

I nuovi assunti presteranno servizio nelle sedi territoriali dell'ente dislocate in tutta Italia.



Ottocento giovani per l’Aeronautica

Il ministero della Difesa ha invece indetto un bando per reclutare 800 volontari in ferma prefissata di un anno (è previsto uno stipendio base di 800 euro) nell’aeronautica militare per il 2020.

I requisiti sono: licenza media, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, condotta incensurabile, idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate.

La selezione prevede diverse fasi: valutazione titoli di studio e di merito; istruttoria e verifica delle istanze; accertamento requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale; prove di efficienza fisica. Per candidarsi c'è tempo fino a mercoledì 20 novembre.

Il reclutamento sarà effettuato in un unico blocco, con un primo inserimento a maggio 2020 per i primi 400 candidati idonei e il secondo a settembre per tutti gli altri. I vincitori entreranno in aeronautica per la frequenza di un corso di formazione di base in “ferma prefissata di un anno”. Successivamente potranno partecipare alle procedure per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di 4 anni

La carica dei 7mila per l’esercito

Appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale - il 15 novembre 2019 - è il bando dell’Esercito che porterà all’inserimento nel 20210-21 di quattro tranche di assunzioni. La prima a giugno 2020; la seconda a settembre ; la terza a dicembre; la quarta a marzo 2021. Stessi requisiti dei candidati per l’aeronautica (si veda sopra) . La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001, estremi compresi per il primo blocco di ingressi. Dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi, per il secondo blocco.

Dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020, per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002, estremi compresi per il terzo blocco.

Dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al

1° ottobre 2002, estremi compresi, per l’ultimo blocco.