Pubblico in Italia, privato in Svizzera: Paese che vai, debito che trovi Il debito è una questione culturale? Diventa “pubblico” dove c’è sfiducia generalizzata nello Stato e “privato” dove al contrario la società si fonda sulla fiducia nella collettività? Lo suggerisce un recente studio di Lombard Odier sulla composizione del debito nei vari Paesi sviluppati. Con molte sorprese (e qualche conferma) di Enrico Marro

Il debito è una questione culturale? Basta guardarne la composizione alle diverse latitudini d’Europa per capire che dietro al peso del debito pubblico, privato, corporate o finanziario ci sono differenti approcci culturali, legati alla storia e alla società dei singoli Paesi. A suggerirlo è una recente analisi di Lombard Odier (“Fear and loathing in global debt - An analysis of the sustainability and challenges of global debt”) che Il Sole ha potuto visionare in anteprima. Guardiamo questo grafico relativo al debito aggregato dei vari Paesi sviluppati, declinato nelle sue varie forme:

Intanto la prima sorpresa è che (almeno stando alla tabella di Lombard Odier) l’Italia e la Grecia non sono in testa alla classifica: hanno debiti pubblici alti, ma indebitamenti privati, aziendali e finanziari tutto sommato sotto controllo. Assieme a quelli italiano e greco, svettano i debiti pubblici di Giappone, Belgio, Spagna ma anche Francia e Stati Uniti.

Del tutto differente è la composizione del debito dei Paesi Scandinavi, ma anche di Svizzera e Olanda, Stati valutati “tripla A” dalle tre principali agenzie di rating (garanzia di solidità assoluta, oggi una vera rarità).

A quelle latitudini il tessuto sociale si basa sulla fiducia nella collettività e lo si vede molto bene dalla composizione del debito: tutti questi Stati hanno un debito pubblico basso, a volte risibile (vedi il 32% del debito/Pil in Svizzera, il 36% della Norvegia o il 40% dell’Australia) ma un debito privato alto (130% del Pil in Svizzera, 116% in Danimarca, 102% in Olanda), anche per via dei tassi sottozero, che alimentano il mercato dei mutui immobiliari .

Completamente diversa è la situazione di Italia e Grecia: debito pubblico alto ma privato basso, segno di sfiducia nello Stato e della sua capacità di gestire le finanze, con l’ineviatabile corollario di accumulo di risparmio privato delle famiglie.