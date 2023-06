Puglia - Locorotondo (Bari / Trani / Fasano) - LOCUS FESTIVAL

Dal 27 giugno al primo settembre torna uno dei simboli per eccellenza dell'estate in Puglia e tra le colonne portanti della stagione musicale italiana, la XIX edizione “Music of many colours” conferma la versatilità del Locus festival, da sempre attento alle tendenze del jazz e della black music mondiale, ma anche all’elettronica così come alla canzone d’autore e al pop di qualità, un percorso senza confini che abbraccia suoni dall'Italia e dal mondo. Tra i nomi già annunciati i Simply Red il 27 giugno nell'iconica piazza della Cattedrale di Trani, i Sigur Ròs nell'area portuale di Bari l’11 luglio; la leggenda vivente del jazz mondiale, Herbie Hancock il 13 luglio a Fasano; nell'intesa programmazione a Locorotondo i neozelandesi Fat Freddy's Drop il 29 luglio preludono ad una settimana di grande musica nella cittadina della Valle d’Itria dall’8 al 14 agosto. Chiude l’edizione il 1° settembre a Bari Robert Plant live con il suo progetto musicale Saving Grace insieme a Suzi Dian.

