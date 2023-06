Puglia, Borsa Italiana apre il primo hub regionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro fine mese il primo “Elite Puglia Hub”. Perché la Puglia, che ha eccellenze nel turismo e nell'agricoltura, vuole giocare anche la carta della tecnologia e dello sviluppo delle imprese che guardano allo scenario nazionale e ai mercati internazionali.

L'accordo

Nei prossimi giorni a Bari, sarà sottoscritto il nuovo accordo di collaborazione tra Regione, Puglia Sviluppo ed Elite (Gruppo Euronext/Borsa Italiana) finalizzato all'apertura del primo Hub regionale di Elite che si chiamerà “Elite Puglia Hub” e «avrà il compito di rafforzare la competitività e lo sviluppo internazionale del sistema produttivo pugliese attraverso azioni che puntano a sostenere e consolidare le competenze tecniche e manageriali delle imprese». Una sfida, per le imprese, annunciata dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci nel corso dell'evento “Smart Puglia: investimenti, innovazione e sviluppo”, organizzato da Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Primi per capacità di spesa

«La nostra regione è la prima per capacità di spesa dei fondi strutturali - ha aggiunto -, ma è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Per farlo nella prossima programmazione i nostri strumenti si rivolgeranno solo a chi innova. Puntiamo ad essere una volta tanto un “Nord”, come prima porta di accesso in Europa per la logistica, ma anche per l'economia circolare e come hub energetico nazionale e internazionale». Investimenti per 8 miliardiLa collaborazione tra imprese, istituzioni, Università, Politecnico e centri di ricerca, ha aggiunto l'assessore «ci ha portato ad una domanda di investimenti per 8 miliardi di euro, di cui più di 1 miliardo per investimenti esteri, oltre 1,7 miliardi per ricerca, sviluppo e innovazione». E poi 60 mila occupati in più, crescita delle esportazioni del 14,8%. Dati importanti che segnano quello che potrebbe essere un punto di partenza per una crescita più globale.

Premere sull'acceleratore

«Chi ha a cuore lo sviluppo del paese deve partire da una consapevolezza - ha sottolineato Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore -: Milano è il motore, dal Nord Est arriva un contributo fondamentale ma sarà sviluppo vero quando accanto alle eccellenze consolidate se ne potranno creare altre in un numero sempre maggiore, e questo può avvenire puntando sul sud e sul centro dell'Italia, e il senso di oggi è questo». Partire quindi da una situazione e poi «premere il piede sull'acceleratore». E poi rinforzare quel legame che unisce la Puglia con la Lombardia, come ha sottolineato anche Alvise Biffi, Vice Presidente Organizzazione, Sviluppo e Marketing Assolombarda che ha evidenziato le eccellenze che riguardano «il distretto dell'aerospazio proprio in Puglia».

Attrarre le imprese

Grazia D’Alonzo, Presidente Puglia Sviluppo ha posto l'accento sul ruolo delle imprese e sulle attività per attrarle e la condivisione che esiste tra pubblico e privato. Che la Puglia sia al centro di elevato interesse imprenditoriale lo dimostra l'attivismo imprenditoriale. Da quello della International Fincons Group che, come raccontato da Francesco Moretti Deputy ceo del gruppo , dopo un'esperienza in Romania ha scelto di fissare la sua base a Bari, con mille dipendenti, con la Puglia che diventa «non solo asse con la Lombardia ma con il resto dell'Europa».