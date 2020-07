Puglia e doppia preferenza, il governo nomina commissario il prefetto di Bari

I dissapori nel governo

La decisione è stata comunque sofferta, come dimostrano le polemiche e i veleni a livello locale - a Cdm in corso, il candidato di Italia Viva alla presidenza della Regione, Ivan Scalfarotto, ha accusato Emiliano di «disastro» - e i riflessi a livello nazionale in seno al governo. Boccia avrebbe preferito evitare l’indicazione di un commissario proprio per evitare di mettere in difficoltà il governatore Pd, ma in particolare la ministra renziana (e pugliese) Teresa Bellanova ha insistito, insieme a Bonetti. E alla fine il commissariamento, nonostante le resistenze di natura politica, è stata la soluzione tecnica ritenuta più corretta.

La soddisfazione di Boccia e Bonetti

«Un atto dovuto alle cittadine pugliesi, una lotta che ho raccolto dalla tenacia di tante donne, a partire da Teresa Bellanova», ha commentato subito Bonetti. «Affermiamo così che la parità di genere è un principio da tutelare in tutto il Paese in maniera uniforme, perché in maniera uniforme va tutelato il diritto alle pari opportunità». «La doppia preferenza - ha sottolineato Boccia - appartiene a quella categoria di diritti universali nei quali questo governo e questa maggioranza si rispecchiano. Incrementare la presenza femminile nelle istituzioni non è una battaglia ideologica ma un dovere morale e civile di una democrazia matura che guarda al futuro con serietà e speranza». È stato Boccia a ringraziare l’impegno delle associazioni, di Laura Boldrini e dell’intergruppo per i diritti delle donne. Di tutti coloro che da anni «hanno incalzato le istituzioni per il raggiungimento di questo risultato».