Puglia, Emiliano: così è passato dalla paura di perdere alla vittoria ampia

Non a caso Emiliano ha dichiarato più volte che lui e i suoi combattevano soli contro tutti. E prima della presentazione delle liste, hanno cercato, con un pressing martellante, di portare l’M5S dalla propria parte. Non riuscendoci però, perchè i vertici M5S, da Luigi Di Maio a Vito Crimi, hanno sempre difeso il valore delle scelte dei territori. A ciò si aggiunga che i sondaggi premiavano comunque il centrodestra. L’ultima foto del 16 settembre vedeva infatti Fitto in un range percentuale compreso tra il 39,5 e il 43,5 per cento, Emiliano tra il 36 e il 40 e la grillina Antonella Laricchia tra il 14 e il 18. Affluenza alle urne, stimata tra il 48 e il 52 per cento.

Lo scenario mutato

Questo, dunque, il clima del pre voto. Ma già prima di quella foto del 16 settembre, il vento era cambiato e non gonfiava più le vele del centrodestra. Sì, negli incontri Emiliano appariva sotto tono, senza il piglio guerriero che ne fa un tratto distintivo, mentre Fitto tranquillo e fiducioso di farcela, e quindi questo sembrava confermare le previsioni, ma in realtà la situazione si stava modificando. E non solo perché il sindaco di Bari, Antonio Decaro, rieletto un anno fa al primo turno con un botto di consensi, si era buttato anima e corpo nella battaglia per Michele, ma perché tutto un mondo di sinistra che non aveva lesinato critiche ad Emiliano, ha deciso di soccorrerlo. Da Nichi Vendola, 15 anni fa succeduto proprio a Fitto, a Michele Laforgia, punto di riferimento nella sinistra a Bari, senza trascurare Franco Cassano e Beppe Vacca.

In sostanza, un pezzo di sinistra che ha contestato anche duramente Emiliano, alla fine si è schierato con lui non tanto, hanno dichiarato, per non riconsegnare la Puglia a Fitto quanto per non consegnarla al duo Meloni-Salvini. Perchè in diversi evidenziavano proprio questo: se Fitto avesse vinto, non avrebbe potuto fare il “monarca” come 15 anni fa avendo due forze di coalizione cui dover dare conto.

Centro sinistra ricompattato

Il centrosinistra, alla fine, si è stretto attorno ad Emiliano che lo ha ammesso dichiarando che «in tanti hanno dato una mano e questa è la vittoria di tutti, non del singolo». Tranne Brindisi, Emiliano ha vinto ovunque, dove con un margine più ampio (Bari, 51,38 contro il 33,69 di Fitto), dove più stretto, ma vittoria chiara è, col 46,8 per cento contro il 39 del suo principale competitor.

E quelle che per il governatore riconfermato sembravano incognite, alla fine si sono rivelati flop clamorosi. Soprattutto l’M5S, fermo al 10 per cento dopo aver conosciuto oltre il 40 per cento alle politiche del 2018 e il 26 per cento alle europee del 2019. Senza storia Italia Viva. Ma anche la Lega ha un bottino scarno: non è prima nel centrodestra, posto che è invece di FdI, e passa dal 25,2 delle europee al 9,5. Nel centrosinistra primo è il Pd, che migliora rispetto alle europee nonostante le liste a sostegno di Emiliano.