Puglia- Gargano - FESTAMBIENTESUD 2023

FestambienteSud è il festival itinerante di Legambiente per il Sud Italia, una eccellenza che nasce con l'obiettivo di diffondere, attraverso la musica e numerose attività ed esperienze culturali, una maggiore consapevolezza ambientale, in programma quest’anno con concerti, cammini, visite guidate, forum e agrifood in varie località del Gargano fino al 5 agosto. Con il titolo Arsura. Vincere la sete del pianeta, FestambienteSud affronterà con diversi linguaggi il tema di questa edizione: l'acqua. Il calendario musicale vede in programma il 20 luglio Angelo Branduardi in concerto nel centro storico della città UNESCO di Monte Sant’Angelo, il progetto speciale dal titolo Amazzonia dedicato al Brasile che da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto a Vieste vede protagonisti Gilberto Gil, Céu, Barbara Casini e Javier Girotto, As Madalenas e Gabriele Mirabassi, Marcos Valle, Chiara Civello e Jacques Morelenbaum con l'Orchestra della Magna Grecia, Dj Meme e molti altri appuntamenti ancora da svelare.

