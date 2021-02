Come cambiano le regioni: Puglia gialla, Sicilia forse da lunedì. Abruzzo e Toscana verso l’arancione

Umbria a rischio zona rossa totale



Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano sono da lunedì 8 febbraio in zona rossa. Lo prevede un'ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, adottata in seguito all’individuazione di vari casi di variante inglese e sudafricana, anche se i valori dell'ultimo monitoraggio nazionale collocavano la regione ancora in fascia arancione. Ma con Rt abbondantemente sopra 1 e un rischio complessivo alto, l’Umbria dal 15 febbraio potrebbe essere collocata tutta in lockdown.

Toscana, Abruzzo e Molise a rischio arancione



Tra le regioni classificate in giallo destano preoccupazione Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo. In tutte e tre le regioni l’Rt sfiorava 1 nell’ultimo monitoraggio. E il rischio complessivo è moderato. Lo spostamento in arancione è perciò dietro l’angolo. «Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell'indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia non potrà che classificare l'Abruzzo in zona arancione» ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «Purtroppo, la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti (per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell'ultima ordinanza presidenziale) - ha aggiunto - sta facendo rapidamente risalire la curva dei contagi».

Preoccupato anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha dichiarato: «Registriamo una crescita graduale dei contagi che potrebbe portarci in zona arancione». In Toscana del resto è già stata decisa l'adozione di una zona rossa nel comune di Chiusi (Siena) dal 7 al 14 febbraio a causa dell'accertamento di «varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione». Osservato speciale anche il Molise, regione nella quale è stata istituita una fascia rossa in ventotto comuni. Nell'area del Basso Molise è presente la variante inglese del Covid-19. Fiducioso invece a settimana il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga che ha assicurato: «La settimana si caratterizza per il mantenimento della zona gialla con un calo dei contagi, dei focolai e dei parametri che riguardano l'ospedalizzazione nei reparti ordinari e nelle terapie intensive»

Valle d'Aosta in pole per la fascia bianca



Nessuna regione ha ancora i requisiti per accedere alla zona bianca: una fascia dove la circolazione del virus è così bassa e l'impegno del sistema sanitario sul Covid così ridotto che si può procedere a una diminuzione delle restrizioni anche rispetto alla zona gialla, al momento quella con le regole meno stringenti. Servono requisiti stringenti per accedere alla fascia “bianca”: Rt sotto 1, un livello di rischio basso e una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tra le regioni in pole per raggiungere l'obiettivo spicca la Valle d'Aosta. È la prima regione che la scorsa settimana si è piazzata, per la prima volta, sotto i 50 casi (43) oltre a rispettare i primi due requisiti. In fascia bianca è prevista l'apertura di palestre, piscine, bar e ristoranti anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina.