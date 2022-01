Puglia, le masserie fanno gola: a Baglioni la Muzza di Otranto

I punti chiave Le masserie

Il progetto

I resort

Le masserie della Puglia fanno gola. Dopo Four Seasons, Belmond, Melià e Rocco Forte, il gruppo Baglioni ha annunciato che la Masseria Muzza - nei dintorni di Otranto - entra a far parte della della Collection di hotel e resort. L’apertura è prevista per maggio 2022.

La Masseria Muzza risale al XVII secolo: le camere e le suite, in calce bianca e pietra a vista, sono caratterizzate da un'architettura lineare e arredi eleganti in classico stile pugliese. Ci sono 2 ristoranti, una ampia Spa e nelle vicinanze c è l'Acaya Golf Club.

«Con l’apertura di un resort in Puglia, ancora una volta, dopo il lancio del Baglioni Resort Sardegna nello scorso anno, scegliamo di offrire ai nostri ospiti un soggiorno 5 stelle immerso nel cuore della natura. La Masseria Muzza si erge nei pressi di una delle più belle coste del litorale salentino. Anche se la pandemia, purtroppo, è ancora in corso, e il comparto turistico risente ancora della crisi, l’apertura di questo nuovo resort nel 2022 è una ventata di ottimismo per noi e spiana la strada per nuove ed importanti sfide che Baglioni Hotels & Resorts si prepara ad affrontare con successo» ha dichiarato Guido Polito, ad Baglioni Hotels & Resorts dal 2011.

La Collezione Baglioni conta oggi 4 esclusivi hotel, situati nel cuore delle principali città d'arte italiane (Venezia, Roma, Firenze) e Londra, nel quartiere di Kensington, e 3 resort a Punta Ala nella Maremma Toscana, alle Maldive nell'isola di Maagau, e il nuovissimo Baglioni Resort Sardegna, che sorge a nord di San Teodoro, sulla suggestiva spiaggia di Lu Impostu, inaugurato a giugno 2021.