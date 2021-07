Puglia, i più bei sentieri del Primitivo tra chiese rupestri e e fenicotteri rosa

A piedi lungo i sentieri tra le bellezze storiche, naturalistiche e, soprattutto vitivinicole, per scoprire i luoghi più belli della Puglia. Arriva in estate, la terza edizione Tra le torri del Primitivo di Manduria, l'evento con il quale il Consorzio di Tutela invita appassionati di vino a partecipare ai percorsi esclusivi con degustazioni in programma da fine luglio a settembre (dal 23 luglio al 3 settembre).

Esperienze che permetteranno di scoprire anche i monumenti più nascosti e i sentieri naturalistici meno battuti. E poi frantoi, escursioni in barca, musei e chiese rupestri. Si torna a viaggiare a piedi, come pellegrini o antichi viandanti: è tempo di cammini.



