Puglia pronta all’estate: musica dal vivo e turismo come prima del covid

A pochi giorni dall'avvio ufficiale dell'estate (21 giugno), la Puglia parte con i grandi eventi di musica dal vivo e prevede una stagione turistica che sarà ai livelli del 2019, l'anno prima della pandemia. Si comincia subito con Medimex 2022, il progetto di Puglia Sounds e della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale. Medimex è in programma dal 16 al 19 giugno a Taranto e dal 13 al 15 luglio a Bari con i concerti di Nick Cave & The Bad Seeds a Taranto (19 giugno, rotonda del Lungomare) e The Chemical Brothers a Bari (14 luglio). La manifestazione, inoltre, celebra due dei più importanti gruppi della storia musicale: Pink Floyd e Queen.

Sino al 17 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MarTa), Medimex presenta infatti “ Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond”. È una mostra a cura di “Ono Arte Contemporanea” e ripercorre la storia di uno dei gruppi più importanti della musica rock attraverso il lavoro dello studio grafico che aiutò a tradurre in immagini la loro opera sonora. E ancora, ci saranno incontri con i protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale, omaggi a Ivan Graziani ed Ennio Morricone, lezioni di Rock su Pink Floyd e David Bowie e una vetrina dedicata ai talenti musicali pugliesi con tre serate di showcase.

Emiliano: ricostruita la forza turistica di Taranto

“Medimex, che a Taranto ha il suo centro, è stata la manifestazione attraverso la quale si è ricostruita una trama dell'anima ma anche la forza turistica e culturale di questa città” commenta il governatore regionale pugliese Michele Emiliano.

“Medimex è il primo grande evento - dichiara Gianfranco Lopane, assessore al turismo della Regione Puglia - e si riparte con una edizione aperta senza le restrizioni degli scorsi anni. Si riparte come primo evento posto pandemia e si riparte da due cittá importanti, Bari e Taranto, che sono state unite nel progetto di capitale italiana della cultura e che dovranno continuare ad essere unite anche per la riconversione sostenibile della Puglia”. Per Lopane, a proposito della spinta che gli eventi di musica danno al turismo, “ognuno di noi ha viaggiato per vedere i propri artisti preferiti. E riteniamo che Nic Cave e The Chemical Brothers possano dare una grossa spinta al turismo nazionale e internazionale. Questo in un contesto in cui la Puglia punta a raggiungere i livelli del 2019”.

Lopane: bene il turismo, si confermano numeri importanti

“La stagione - aggiunge l'assessore al turismo - sta andando molto bene e quando si confermano numeri importanti come due anni fa, é il momento in cui bisogna programmare per il futuro. Noi stiamo facendo una programmazione strategica per i prossimi dieci anni perchè ci sono problemi venuti fuori e istanze da prendere in considerazione dopo pandemia. Tra questi, integrare i servizi, consolidare l'organizzazione turistica territoriale, ragionare sulla formazione e soprattutto mettere a punto politiche attive del lavoro perchè il turismo ha bisogno di personale”.