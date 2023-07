Puglia, verso un modello di sviluppo sostenibile tra crescita economica e benessere sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il brand Puglia punta a un modello di sviluppo sostenibile della regione, basato sull'armonia fra crescita economica e benessere sociale. La terza edizione del workshop “Puglia, a way of life”, che si è tenuto a Roma nella sede della stampa estera, ha puntato a illustrare i risultati ottenuti.

Nel corso del workshop si sono approfonditi i temi più rilevanti della programmazione regionale, quali investimenti produttivi, attrattività turistica e benessere sociale, con i protagonisti di questa stagione.Sono stati presentati due casi esemplari della strategia verso le aree interne: Accadia (Foggia), piccolo borgo finanziato con 20 milioni di euro dal Pnrr, e la mostra di Caravaggio a Mesagne (Brindisi).

G7 in Puglia

Una centralità della regione testimoniata dalla scelta di organizzare il G7 del prossimo anno in Puglia e confermata dal direttore generale dell'Università Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto di origine pugliese: «La conferma della Regione Puglia come luogo per tenere i lavori del G7 2024 ci onora, e sarà una occasione irripetibile, e da non perdere, per dispiegare il nostro potenziale, estendere la nostra capacità di relazioni internazionali, e ampliare la percezione del nostro valore in tutto il mondo. Proiettiamoci allora, a partire da oggi, con senso della connessione, con semplicità e coraggio, in un sistema di relazioni nuovo tra Oriente e Occidente, di cui la Puglia può essere uno snodo fondamentale».

Il dg della Luiss, inoltre, ha annunciato di due progetti in Puglia: «stiamo lavorando per poter aprire a Bari la Ecole 42, la rivoluzionaria scuola di coding completamente gratuita, senza professori, basata sulla collaborazione fra studenti che abbiamo già lanciato a Roma e Firenze». Inoltre, ha aggiunto che «sono impegnato per lanciare in Puglia, a Troia (Foggia), nel mio paese d’origine, una Fondazione, che si chiamerà “Chatõn”, per promuovere iniziative contro la povertà educativa e che assegnerà ogni anno il premio “Jugad Innovator”, un riconoscimento dedicato a chi è riuscito a fare di più, utilizzando meno risorse».

Il wedding tourism

“Puglia, a way of life” è stato aperto da un ospite a sorpresa: l'ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca, collegato da Nuova Delhi. Un testimone diretto dei rapporti commerciali dell'Italia (terzo partner commerciale del Paese asiatico) e della Puglia, in particolare legati al wedding tourism, che ha ricordato come in India l’interesse per il turismo nelle Regione Puglia è cresciuto recentemente in maniera esponenziale con oltre 130.000 visti rilasciati solo nel 2019 e ha sottolineato come la Puglia dimostri di detenere tuttora un ruolo da leader nelle mete italiane preferite, con un flusso di turismo dall'India che si focalizza soprattutto nel periodo aprile-giugno, diviso tra eventi corporate, turismo di gruppo e matrimoni organizzati in cornici straordinarie.