Puglia unica regione a non usare i fondi Ue per lo sviluppo rurale: persi 142 milioni È scaduto il termine di spesa fissato per le risorse stanziate tre anni fa. Solo quattro i programmi virtuosi: Bolzano, Veneto, Trento e Calabria di Alessio Romeo

Gli agricoltori pugliesi dovranno rinunciare a oltre 142 milioni di contributi pubblici garantiti dal piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione. Lo scorso 31 dicembre è scaduto infatti il termine di spesa assegnato dalle regole europee per i fondi stanziati tre anni fa che l’amministrazione regionale non è stata in grado di erogare nei tempi previsti.

Complici i ritardi nella programmazione, le difficoltà burocratiche ma anche, non da ultimo, la difficoltà delle imprese a programmare gli investimenti necessari per ottenere il cofinaziamento garantito dalle misure previste dal programma. Così è scattato il disimpegno automatico di 86 milioni di fondi europei ai quali si aggiunge il cofinanziamento nazionale obbligatorio per un totale di 142,3 milioni.

Le altre regioni a rischio sono riuscite tutte, seppur sul filo di lana, a centrare gli obiettivi di spesa, con un’accelerazione sul tabellino di marcia che ha visto impegnati fino all’ultimo giorno utile anche i tecnici del ministero delle Politiche agricole.

A rischio, ancora a dicembre, c’erano 435 milioni di contributi pubblici. Oltre alla Puglia in bilico c’erano Sicilia (75 milioni certificati in un mese), Basilicata (40 milioni), Abruzzo (35), Campania (30), Liguria (27) e Marche (6), mentre le altre regioni avevano già raggiunto in anticipo i propri obiettivi di spesa. Solo quattro sono i programmi virtuosi, già oltre il 50% di spesa: Bolzano, Veneto, Trento e Calabria.

Da segnalare anche un paradosso: proprio la Puglia (storico coordinatore della commissione politiche agricole in Conferenza Stato-Regioni) si è piazzata tra le amministrazioni con le migliori performance nell’utilizzo degli altri fondi strutturali europei. Che in generale vanno peggio dell’agricoltura, con una spesa inferiore al 30% contro oltre il 43% del Feasr.