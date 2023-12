Puglia, via libera al nuovo «Piano Casa»

I punti chiave Le novità

Gli obiettivi

Più “case green”, meno pianificazione e più possibilità di realizzazione per i cittadini, minore inquinamento sugli immobili anche produttivi (D) e a standard (F), nelle zone B e C, oltre che nelle zone E. Si muove in questo perimetro la nuova legge pugliese sul Piano Casa, figlia della vecchia in proroga dal 2009 di anno in anno, l’ultima delle quali travolta dalla Corte Costituzionale. Il testo approvato dal Consiglio regionale all’unanimità fa quindi tesoro delle censure della Corte e rimedia a molti errori del passato.

Queste le principali regole introdotte: nelle zone B (completamento), C (espansione) ed E (rurale) vengono incentivati interventi di ristrutturazione con bonus consistenti in aumenti di volumetria. Per le zone B e C l’incremento è del 20%, entro il limite dei 300 metri cubi. Nelle zone E l’aumento è del 20%, fino a 200 metri cubi. con divieto di cambi di destinazione d’uso, nel senso che l’intervento potrà riguardare solo edifici residenziali (e non stalle o stabilimenti) che restino tali, perché il fine della norma è l’intervento sul patrimonio edilizio. In caso di demolizione e ricostruzione, le volumetrie potranno aumentare del 35% (con un limite di 200 metrI cubi nelle zone rurali).

La novità riguarda la possibilità di interventi anche nelle zone D (artigianali) ed F (per servizi collettivi, come le scuole), a patto che siano «intercluse» nel tessuto urbano. In passato l’intervento in zona D era consentito in ogni caso, senza limiti, in area F in alcun caso. Con le entrate comunali ottenute con gli interventi in zona D e F si potranno finanziare in parte il recupero di edifici in zona A (centro storico) e in parte l’edilizia residenziale sociale per fasce economicamente deboli. È consentito, inoltre, “delocalizzare” le volumetrie (quelle esistenti più l’aumento del 35%) in caso di demolizione di immobili che si trovino in aree interessate da vincoli paesaggistici o ambientali: per esempio una casa in zona a rischio idraulico o a meno di 300 metri dal mare. Saranno i consigli comunali a definire, con variante urbanistica semplificata, gli “ambiti” (nelle zone B, C, D, F) dove consentire gli interventi. A parte questi parametri non sono previste altre deroghe. Soddisfatti gli operatori del settore, in testa Ance Puglia che ha contribuito attivamente alla nuova legge.

«Sta prendendo forma – commenta il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore – un sistema normativo strutturato che va incontro ad alcune nostre richieste: il recupero del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione energetica di edifici ormai vetusti e la riduzione del consumo di suolo, dunque con un approccio più green alla costruzione e alla pianificazione urbanistica. In più viene restituito ai Comuni il potere di pianificazione del territorio, sia pure in una forma semplificata. Auspichiamo che la Regione – conclude Biancofiore – continui l’iter verso una legge urbanistica organica che conduca a quella stabilità e certezza normativa che chiediamo da tempo».