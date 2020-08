Pugliese (Conad): «Tenuta dei consumi a rischio, corsa alle scorte terminata. Puntiamo tutto sull’alimentare made in Italy» Previsioni per l’autunno negative per il settore: già sette settimane di flessione. Nel 2021 Conad presenterà una rivoluzionaria piattaforma di e-commerce di Giovanni Uggeri

«Sarà un autunno molto difficile». Non si nasconde Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, se gli si chiede una previsione su come sarà la ripresa dopo l’estate dei consumi e dell’economia in generale. A capo del primo gruppo della grande distribuzione italiana con un fatturato di oltre 14 miliardi (+5,9% rispetto al 2018), in costante crescita da dieci anni (dai 9,8 miliardi del 2010) e con un piano di investimenti nel triennio 2020-2022 di 1,5 miliardi, Pugliese vede troppe incertezze all’orizzonte ma anche una carta importante da giocare: il cibo made in Italy. «Le previsioni per l’autunno non sono affatto buone. Non tanto per Conad - spiega Pugliese - quanto per tutto il settore dei consumi. Se abbiamo avuto un periodo di lockdown in cui il mondo del food e della distribuzione hanno retto bene, non dobbiamo illuderci. Terminato il periodo delle scorte in casa, da giugno procediamo con un segno negativo negli acquisti da ormai 7 settimane. E il trend non sembra fermarsi. Sono dati inquietanti».

Forse ha inciso anche la mancanza del turismo di massa e dall’estero?

In parte. Ma la cosa peggiore è il clima di attesa, di incertezza che si sta creando nei confronti dell’autunno che nell’ambito dei consumi ha un effetto devastante. Si aggiunga che sembra che entro la fine dell’anno si perderanno secondo le previsioni più ottimistiche 800mila posti di lavoro e le politiche di assistenza adottate sembrano poco efficaci. E l’inizio dell’anno prossimo sarà ancora più preoccupante, anche senza ritorni del virus.

Voi però non avete sofferto particolarmente finora. Anzi…

Sì, è vero, siamo andati bene. E questo lo dobbiamo alla nostra struttura che è a contatto col territorio, che è fatta di micro-realtà e per questo è più flessibile. Così siamo stati più veloci ad adattarci alle difficoltà e ai cambiamenti. Inoltre, con questa organizzazione controlliamo con facilità che tutti i punti vendita siano in utile, che riescano a sopravvivere bene. è una nostra regola base.