Pugni e calci alla moglie, la Corte d'appello assolve: «Colpa della gelosia di lei». La Cassazione bacchetta i giudici

Una confusione tra maltrattamenti e liti ordinarie che è possibile solo quando si considera un dato neutro l’asimmetria, di potere e di genere che esiste nella coppia o nel contesto familiare. Nel caso esaminato la denigrazione della donna, la sua pubblica mortificazione con ingiurie gravi, le aggressioni subìte con pugni e calci, la limitazione della sua libertà nel chiedere chiarimenti al compagno, sono state normalizzate in quanto mero conflitto tra pari. Un verdetto, precisa la Cassazione, in contrasto anche con l’articolo 3 della Costituzione che impone un piano di parità per uomini e donne, per dignità e libertà: diritti fondamentali che non possono subire lesioni, neanche occasionali «o essere n qualche modo giustificabili in base a costrutti sociali fondati sull’accettazione della disparità di genere».

Nessun dubbio sulla differenza tra lite e maltrattamento. La violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell’autore, che è il solo a trarne vantaggio. Diversa la conflittualità di coppia che nasce si sviluppa su un piano di parità, «in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai la paura nell’altro».

Legittimati pestaggi e umiliazioni

La Corte d’Appello ha addossato la responsabilità delle violenze subìte alla persona offesa colpevole di voler sapere se il convivente avesse un altro figlio, considerando questa pretesa il frutto di una estrema gelosia. Per la Cassazione è una vera e propria distorsione logico-giuridica grazie alla quale è stato legittimato il sistema punitivo dell’uomo. Vessazioni e umiliazioni contro la donna che aveva disobbedito all’ordine di non fare domande e non era disponibile ai rapporti sessuali. Un’inversione delle responsabilità accertate su violenze, minacce, umiliazioni ecc, con la quale la sentenza mette in atto una forma di vittimizzazione secondaria nei confronti della vittima, vietata dalla Convenzione di Istambul. La Suprema corte ricorda che la giurisprudenza interna e sovranazionale ha ammonito sul punto l’Autorità giudiziaria e italiana. Nelle motivazioni non vanno usate parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero far perdere alla vittima la fiducia nella giustizia. Speranza di giustizia che la Cassazione restituisce alla donna, parte civile nel processo, accogliendo il suo ricorso, ai fini civili, contro un verdetto più che mai fuori luogo in tempi in cui le donne sono sempre più vittime di uomini violenti.

