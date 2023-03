Puig chiude il 2022 a 3,6 miliardi di euro in crescita del 40%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Puig, azienda cosmetica spagnola che ha nel portafoglio brand come Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, Dries Van Noten, Nina Ricci e Paco Rabanne, chiude il 2022 con 3,6 miliardi di euro di ricavi in aumento del 40% rispetto all’anno precedente, verso il traguardo di 4,5 miliardi attesi per il 2025. L’Ebitda di 638 milioni è salito del 37%, mentre il profitto ha raggiunto i 400 milioni, +71%.

«Il gruppo ha consolidato la sua importanza nel settore della distribuzione selettiva delle fragranze e, per la prima volta nella sua storia, ha raggiunto una quota di mercato del 10% - commenta Marc Puig, presidente e amministratore delegato del gruppo di famiglia -. Ha raggiunto risultati record per il secondo anno consecutivo nonostante il quadro geopolitico complesso e l’impatto dell’inflazione».

Europa e Medio Oriente sono le aree più importanti con vendite per quasi 2 miliardi in aumento del 31%; ma l’Asia si è distinta con un valore di 349 milioni, +41%. Obiettivi dell’azienda - che recentemente ha rilevato la quota di maggioranza del marchio di lusso Byredo - sono accelerare su skincare e make-up, quest’ultimo il segmento che l’anno scorso è cresciuto di più trainato dal successo del brand Charlotte Tilbury, numero uno nel Regno Unito.

Il colosso di Barcellona, che ha investito 15 milioni nell’ampliamento della sua sede nel quartiere de L’Hospitalet, da quest’anno chiuderà lo stabilimento di Besòs - il più antico dell'azienda attivo dal 1968 - concentrando la produzione nelle altre due fabbriche di Vacarisses (prodotti per la cura della pelle e accessori per la profumeria) e Alcalá de Henares (fragranze).