Pulsee, operatore di luce e gas, pensa al benessere fisico e mentale dei clienti

Podcast e video gratuiti con lezioni di workout, mental coaching e mindfulness per semplificarsi la vita, aumentare la propria produttività e rimettersi in forma

Non solo gas ed elettricità: dopo il servizio di bolletta condivisa o quello per azzerare la propria carbon footprint, Pulsee, operatore di luce e gas completamente digitale, offre ai propri clienti lezioni di workout, mental coaching e mindfulness gratuite. Dalle tecniche per semplificarsi la vita, rilassarsi, aumentare la propria produttività e dormire meglio a quelle per rimettersi in forma, tonificare addominali, glutei e braccia. E ancora, lezioni per imparare a fare l’influencer o per ripensare il proprio lavoro o addirittura imparare a chiedere un aumento o una promozione sul lavoro.



Un’evoluzione del servizio di personalizzazione e digitalizzazione dell’azienda che adesso si prende cura dei propri clienti offrendo loro una serie di corsi esclusivi in formato video o podcast per migliorare la propria vita e il proprio benessere a 360°.Il contenitore si chiama Pulsee Play e include sessioni di workout per allenarsi dove e quando si vuole, senza bisogno di attrezzi o abbonamenti, lezioni per aumentare la propria autostima, i propri rapporti personali, lavorativi e migliorare il proprio personal branding.

Cinque gli esperti coach: Fabio Inka (nella foto), personal trainer e ideatore di Impacto Training, Angela De Rosa, life coach; Monica Lasaponara, escape coach che aiuta a cambiare vita e lavoro. Chiara Cecilia Santamaria, blogger, scrittrice e digital strategist. Giusi Valentini, esperta in crescita personale e mindfulness.

«Offrire assistenza ai nostri clienti significa anche migliorare la qualità della loro vita, non solo attraverso una fornitura di luce e gas facile da gestire, ma anche attraverso servizi aggiuntivi - spiega Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia a cui fa capo Pulsee -. La nostra mission è porci sul mercato come operatore innovativo e attento alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo già messo a punto il servizio della bolletta condivisa o quello per scegliere energia green e azzerare la propria carbon footprint per un futuro più sostenibile. I servizi premium di Pulsee Play per i clienti rappresentano un’ulteriore evoluzione di questa attenzione».