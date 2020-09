Puma ST, arriva il piccolo suv sportivo da 200 cavalli Per il crossover Ford la disponibilità di una più robusta cavalleria consentirà di ampliare l’appeal di un modello che ha riportato il brand made in Usa ai piani alti delle vendite di vetture compatte, grazie anche alla versione elettrificata di Corrado Canali

Dopo la mild hybrid, debutta la Puma ST, la versione più sportiva del nuovo crossover compatto Ford che dispone di molre soluzioni in comune con l’altra piccola pepata dell'ovale blu: la Fiesta ST. Infatti le due vetture condividono lo stesso motore a tre cilindri di 1.500 cc benzina Ecoboost da 200 cv e 320 Nm di coppia abbinato al cambio manuale a sei marce e ad un impianto di scarico specifico. Sulla base di un peso di 1.358 kg, la Puma ST è accreditata di velocità di 220 km/h e di un’accelerazione da 0 a 100 kmh in 6,7 secondi, mentre i dati dei consumi sono 6,9 l/100 km in media e emissioni di 155 g/km di CO2.

Un ampio packaging di novità telaistiche per la ST

Oltre al motore che è più potente, la nuova Puma ST si evolve anche dal punto di vista della telaistica visto che l’assetto è stato ribassato, le barre stabilizzatrici sono di molto irrigidite, il servosterzo è ancora più diretto di circa il 25%, il differenziale di tipo autobloccante è meccanico, una chicca nel settore di riferimento oltre che abbinato al Torque Vectoring di tipo elettronico e infine l’impianto frenante è maggiorato con dischi anteriori da 325 mm e posteriori da 271 mm. La ST, inoltre, viene offerta con dei cerchi da 19 pollici e dei pneumatici 225/40 Michelin Pilot Sport 4S.

Quattro modalità di guida compresa quella green Eco

Al guidatore viene data la possibilità di scegliere tra le tre diverse modalità di guida Normal, Sport e Track, alle quali si aggiunge l'inedita perché destinata ai soli modelli ST, Eco. In Track viene disabilitato il controllo di trazione, mentre l'Esc il controlla della stabilità permette di far scivolare la vettura prima di intervenire. Il Performance Pack offerto in opzione include anche il Launch Control che attiva delle modalità specifiche sia del controllo di trazione, dell'Esc e del Torque Steer Compensation. In aggiunta sono anche previste delle grafiche specifiche all’interno dell'abitacolo per la strumentazione digitale.

Una specifica aerodinamica per la sportiva a ruote alte

La Ford Puma ST è riconoscibile rispetto alle versioni ST Line grazie ad uno specifico lavoro svolto dal punto di vista del livello aerodinamico dall’antenna tecnologia di Ford, la Performance. È previsto infatti un nuovo splitter frontale che aumenta dell'80% la downforce sull'anteriore, inoltre è stato realizzato un nuovo spoiler sul portellone. Le griglie anteriori sono più grandi per migliorare il raffreddamento, mentre i cerchi di lega sono proposti nelle finiture in magnetite o metallo lucido. Tutto ciò si aggiunge ad uno stile gradevole e che ha conquistato numerosi consensi e vendite da record.

Ancora da definire sia il prezzo che la tempista di lancio

La carrozzeria è disponibile in diverse colorazioni, nero, blu, rosso, bianco e grigio, alle quali si aggiunge una variante dedicata, quella verde non disponibile per le altre Puma. Il nero lucido caratterizza in tutte le varianti i particolari esterni, mentre all'interno sono previsti di serie i sedili Recaro rivestiti di tessuto, il volante con la sezione inferiore piatta e i loghi ST su gran parte degli arredi. Da definire le informazioni relative al prezzo di listino, alle dotazioni complete e ai tempi di consegna non ancora comunicati.