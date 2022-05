Punizioni altruistiche? Il ruolo delle emozioni nello sviluppo della cooperazione umana

Monitoraggio e sanzione dei comportamenti

Ecco perché i processi cooperativi alla base della produzione dei beni pubblici – il rispetto dell'ambiente, il pagamento delle tasse, il lavoro di gruppo – vanno strettamente monitorati ed i comportamenti opportunistici eventualmente sanzionati da un soggetto terzo, il Leviatano, pubblico o privato, al quale viene assegnato questo legittimo potere.

La necessità di una autorità esterna di monitoraggio e sanzionamento, naturalmente, introduce inefficienze nel sistema. I poliziotti vanno pagati, del resto, così come i giudici e i supervisori in genere. Ma questa non è l'unica via per favorire l'emergenza della cooperazione. Lo scenario cambia radicalmente, infatti, e questa è il principale risultato di Fehr e Gächter, quando si creano meccanismi di punizione decentralizzata. Quando cioè, per esempio, si consente direttamente ai singoli di punire in maniera costosa i free-rider. Provate a saltare una fila in Inghilterra o a buttare una cartaccia in Svizzera o a lasciare una bottiglietta di plastica su un sentiero montano in Trentino. Suscitereste immediatamente la reazione indignata di chi osserva il vostro gesto: una punizione verbale ed informale che vi fa notare quanto il vostro comportamento sia lontano dagli standard adottati ed attesi in quella comunità.

Le “punizioni altruistiche”

Nelle società egualitarie di cacciatori e raccoglitori, in assenza di gerarchie e di poteri sovraordinati, questo genere di punizioni erano l'unico mezzo per sostenere la cooperazione sociale. Ho raccontato altrove la storia di Cephu un membro anziano di una tribù di pigmei attivi nell'Africa centrale studiata dall'antropologo Richard Turnbull che visse con loro per molti anni. Durante una battuta di caccia Cephu cercò di avvantaggiarsi a spese dei suoi compagni di caccia. Il piano riuscì e Cephu tornò al villaggio con un ricco bottino di prede. Ma l'accoglienza non fu delle migliori. Cephu venne dapprima ignorato, poi umiliato, minacciato ed infine espulso dalla tribù assieme a tutto il suo clan. Una vera e propria condanna a morte e non solo sociale. Solo dopo molto tempo e molti gesti di sottomissione anche dei membri più giovani, Cephu e i suoi vennero riaccolti nella tribù.

Ma il comportamento dei pigmei non è certo l'unico in questo senso. I Tunuvivi australiani puniscono l'opportunismo lanciando spine sulle gambe nude dei free-riders, gli Hadza della Tanzania impediscono loro l'accesso alle risorse d'acqua, i Turkana del Kenya li legano ad un albero dove verranno sferzato da un gruppo di coetanei. Questi sistemi sociali hanno potuto sopravvivere alla forza centrifuga dell'opportunismo dei free-riders perché hanno sviluppato codici di condotta e severe punizioni per i violatori. Punizioni fatte ora di biasimo, di ostracismo, a volte di punizioni fisiche che potevano arrivare perfino all'uccisione.

Sanzionamento decentralizzato

È questo meccanismo di sanzionamento decentralizzato che, secondo alcuni, ha portato ad una vera e propria forma di “autodomesticazione” della nostra specie, attraverso l'allontanamento e l'eliminazione dei soggetti devianti, i più violenti e i meno cooperativi (Wrangham, R., 2019. “Il paradosso della bontà. La strana relazione tra convivenza e violenza nell’evoluzione umana”. Torino, Bollati Boringhieri).