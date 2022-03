Puntare sulla consulenza per attuare il Pnrr nei tempi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I 235 miliardi europei a disposizione per far ripartire l’Italia sono senz’altro una dote adeguata (oltre ai 191,5 miliardi del Recovery and Resilience Facility, i 13 del React-EU e i 30,6 di fondi aggiuntivi) ma il paese deve dimostrare oggi una capacità realizzativa che, sinora, non è stata nelle sue corde. Il 9% delle opere eseguite dei progetti finanziati dall’Ue nel settennato 2014-2020 (102,7 miliardi, di cui oltre 90 rimasti incolti) devono suonare come un campanello di allarme perché parlano, soprattutto, di una capacità progettuale da lungo tempo persa nella Pa. E se è vero che l’in-house è la strada maestra suggerita dal Pnrr, è tempo di trovare soluzioni immediate, a cominciare dal ricorso alla consulenza privata.

Rendere più strutturale il ruolo dei consulenti che lavorano stabilmente per la Pa

«Se siamo d'accordo che serva un nuovo modello di visione di paese - ha detto Marco Valerio Morelli, presidente di Assoconsult, nel corso dell’incontro “L’Italia che riparte” organizzato insieme a Icom e Asla - come possono farlo le società in-house se hanno competenze non aggiornate? Come posso chiedere a qualcuno che fino ad oggi, non per colpa sua, ma è così, non ha agito il cambiamento dì cambiare? La soluzione è l’innesto dì forze nuove e giovani». Già oggi 15mila consulenti - quasi un terzo dei 50mila professionisti del settore, il 98% laureati, età media 30 anni rispetto ai 53 del settore pubblico - lavorano stabilmente per la Pa, si tratta solo di rendere più strutturale il loro ruolo, attingendo, spiega Morelli, alle risorse aggiuntive europee già disponibili.

Il nodo della messa a terra dei progetti

È anche vero che l’impatto pandemico ha già dato una prima scossa al settore appalti, considerato che attraverso Consip - ha detto l’ad Cristiano Cannarsa - la Pa ha speso nel 2021 18,6 miliardi, rispetto agli 8 del 2016, e che lo scorso anno sono state aggiudicate gare per 11 miliardi, 2,2 volte rispetto al 2016. Ma il problema più che nel design dell’opera pubblica o nel finance, per l’Italia resta la messa a terra «uscendo dalla logica del mero adempimento formale ed entrando in quella dell’execution: penso che ipotizzare, parlando dì governance, una Delivery Unit come fece Tony Blair durante il suo governo potrebbe essere una soluzione» ha concluso il presidente di Assoconsult, Morelli. Il ricorso ad accordi quadro multi fornitori, suggerito da più parti, è già una prassi consolidata secondo l’ad di Consip Cannarsa, e ciò ha permesso tra l’altro una significativa riduzione del contenzioso.

Il contributo degli studi legali

Anche gli studi legali, ha detto Stefano Petracca (partner Cba e associato Asla) possono dare un contributo decisivo, sottolineando però che gli avvocati governano le leggi, hanno approcci (e doveri) deontologici, verificano quindi la conformità del progetto e dell’agire, ma il loro reclutamento «a tempo determinato» per la causa Pnrr rischia di non valere il gioco. Ai molti rilievi e spunti del convegno ha risposto Chiara Goretti, coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr, secondo cui «l’execution è spesso figlia del design, attenti a non separare le fasi», così come l’assistenza tecnica si innesta sulle prime fase progettuali, mentre «per i contratti a tempo determinato è prevista una quota del 40% nei successivi concorsi».