Puntare sulla mise en place: per le feste, la tavola torna protagonista

L'eccellenza del cibo e la scelta dei vini, la varietà delle portate, l'equilibrio dei sapori sono gli ingredienti indispensabili per la riuscita di una cena o un pranzo di Natale. Tuttavia occorre, insieme al palato, compiacere anche la vista. La prima impressione, quando ci si siede a tavola, è data dall'allestimento. La scelta della mise en place, dai piatti ai bicchieri, dai fiori a tutti gli altri dettagli decorativi, contribuiscono a costruire l'atmosfera della festa. Un po' come la musica di sottofondo, lo stile di una collezione tablewear così come l'estetica della tovaglia e la consistenza tattile di un tessuto, quello del tovagliolo, che entra in contatto diretto con la bocca, influiscono sulla percezione complessiva dell'insieme. Possono risultare armonici e integrati con il menu prescelto, ma basta poco perché risultino invece distonici o mal calibrati.

Che il gusto sia influenzato dagli altri sensi e che la vista sia il più prepotente, è provato ormai da migliaia di esperimenti. Charles Spence, professore di gastrofisica all’università di Oxford, ha raccolto una messe d’informazioni su come i colori influenzano la percezione del sapore. Due semplici esempi, fra i tanti che si potrebbero fare: un dessert servito su un piatto bianco o di colore chiaro viene percepito decisamente più dolce rispetto alla stessa ricetta presentata su un piatto scuro o nero. Il caffè, servito in tazza bianca, ha un sapore più forte (questo è almeno il percepito di chi lo sta bevendo) rispetto allo stesso caffè servito in vetro. Potremmo parlare di vere e proprie iIllusioni ottico-gustative.

Nella composizione, parure pezzo unico di alta gioielleria in oro bianco etico composta da collier con zaffiro blu (taglio Marquise, 20,60 ct), ametiste, tzavorite, granati e topazi; orecchini con zaffiri vivid blue taglio ovale (7 ct ciascuno), ametiste, tzavoriti, granati e topazi. Anello con zaffiro taglio ovale (6,42 ct) con ametiste, topazi, granati e tzavoriti. CHOPARD. Dall'alto a sinistra, in senso orario, bruciaincenso Cameo in porcellana (240 €) e scultura portacandela Ganimede Palazzo Centauro in porcellana (1.600 €) lavorati e decorati a mano, entrambi collezione Profumi Luchino, designed by Luke

Ecco allora tre proposte che accostano, con la più sfrenata fantasia estetica, la gioia cromatica, il romanticismo e il gusto pop: un gioco di accostamenti di pezzi ultrapreziosi e veri ornamenti per la tavola, dove i pezzi di alta gioielleria entrano da protagonisti solo a ricordare che ogni tavola chiama un ospite diverso, con il suo gusto personale e che, proprio come la tavola si orna di luci e colori, così anche i suoi convitati sono “vestiti per la festa” e indossano accessori, orecchini, bracciali che rispecchiano il loro stile.