Punti di ricarica auto elettriche: oltre 4000 punti installati in Italia nel 2023

Continua a crescere la rete di ricarica per le auto elettriche in Italia. Nel primo trimestre dell'anno, infatti, sono stati installati 4.401 nuovi punti di ricarica a uso pubblico, che portano il totale nazionale a quota 41.173 punti. Come riportato da Motus-e, nel periodo gennaio-marzo 2023 sono stati posati in media circa 340 nuovi punti di ricarica a settimana. Un dato che ha contribuito a far raggiungere i 13.316 punti di ricarica installati negli ultimi 12 mesi (+47,8%). Nell'arco di due anni esatti i punti di ricarica presenti in Italia sono praticamente raddoppiati: da 20.757 a 41.173 con circa il 90% dei punti di ricarica con potenza pari o inferiore a 43 kW.

Colonnine di ricarica: bene il nord, male il sud

Analizzando la distribuzione delle infrastrutture si osserva un leggero recupero al Sud e nelle Isole, ora al 21% del totale, che guadagnano un punto percentuale di quota rispetto al Nord (57% del totale) e si avvicinano al livello del Centro (22%). La Lombardia si conferma la Regione con più punti di ricarica (6.661), davanti al terzetto costituito da Piemonte (4.215), Veneto (4.169) e Lazio (4.032). Chiude la classifica delle prime cinque l'Emilia-Romagna, arrivata a quota 3.732, con la Campania segna la migliore crescita a livello nazionale: da inizio anno i punti di ricarica sono passati da 1.184 a 2.145. Crescono anche le vendite di auto elettriche, passate delle 4.515 unità di marzo 2022 a 8.195 immatricolazioni di marzo 2023 a fronte di un dato complessivo di 168.294 auto immatricolate nel terzo mese dell'anno arrivando così al 4.8% di quota.