Pura adrenalina: lanciarsi da un trampolino a 27 metri di altezza

Per poi impattare con l'acqua. Delle volte può certamente essere spaventoso: parliamo di un impatto a 90km/h e l'acqua è come fosse cemento a quella velocità. Ma è anche un momento bello perché nell'acqua entri in un altro mondo dove ci sono silenzio, pace e armonia e realizzi che sei stato in grado di compiere un gesto che pochi al mondo possono fare.

Come ti alleni per arrivare a questi livelli? L'allenamento è molto vario. In palestra lavoro sulla parte acrobatica e costruiamo il fisico per evitare infortuni, in acqua perfeziono le tre parti del tuffo: lo stacco, l'evoluzione in aria e l'ingresso in acqua. Un tuffatore deve avere tante qualità. Deve essere un acrobata e bravo un po' in tutto. Non si deve concentrare su un solo aspetto. Deve essere pronto al sacrificio e conscio che magari i suoi sforzi non verranno premiati. E trovare la felicità nel proprio percorso. Lo sport è cercare di superare sé stesso e gli altri.

Sei friend of the brand di Mido, di cui indossi il modello Ocean Star 600 Chronometer: che importanza ha il tempo nel tuo sport? Faccio sport per l'80% del tempo della mia giornata. Un'attività che dopo la mia famiglia, è la cosa che mi rende più felice al mondo.