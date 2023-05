Pu+Ra Hpe anticipa le future Lancia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lancia entra nell'era del suo rinascimento con il concept elettrico e marciante Pu+Ra Hpe che svela design, architettura dell'interno e tecnologie dei suoi prossimi modelli. Molte delle innovazioni della vettura si vedranno già sulla nuova Ypsilon che debutterà all'inizio del prossimo anno. In seguito, arriveranno nel 2026 l'ammiraglia Gamma e nel 2028 la sportiva Delta. La Pu+Ra Hpe, acronimo che sintetizza High Performance Electric, ha una linea filante definita da un design che interseca tratti iconici del marchio con nuovi stilemi. L'interno a quattro posti sviluppato con Cassina abbina alla presentazione elegante e funzionale nuove tecnologie digitali user-friendly, destinate a esaltare la gradevolezza della vita a bordo. La Pu+Ra Hpe completa il suo compito di ambasciatrice della nuova era della Lancia con quanto cela sotto le vesto. Infatti, si basa su una delle nuove architetture che Stellantis ha deliberato per i modelli nativi elettrici, nello specifico la StlaMedium, e promette un'autonomia di 700 chilometri, tempi di ricarica presumibilmente dall'20 all'80, in meno di 10 minuti e un consumo inferiore ai 10 kWh/100 km. L'interno della Pu+Ra Hpea a quattro posti è stato sviluppato con Cassina e alla presentazione elegante e funzionale abbina avanztae tecnologie digitali user-friendly destinate a esaltare la gradevolezza della vita a bordo.