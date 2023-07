Purgatori, il figlio Ludovico: aveva una immensa dedizione alla verità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un lungo applauso in Piazza del Popolo ha salutato l’uscita dalla basilica di Santa Maria in Montesanto della bara di Andrea Purgatori, il giornalista morto a Roma lo scorso 19 luglio. Tanti i colleghi presenti alle esequie, da Roberto Saviano, ai volti noti di La7, dall’editore Urbano Cairo agli amici come Enrico Vanzina e Simona Izzo, ai parenti dei protagonisti delle sue inchieste, come Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Come per l’ingresso in chiesa, anche l’uscita del feretro è avvenuta a spalla dei vigili del fuoco. Una scelta legata all’affetto che il giornalista nutriva verso il Corpo e perché, soprattutto a inizio carriera, come raccontato dalla famiglia, Purgatori andava alla ricerca di notizie frequentando soprattutto nelle caserme dei vigili del fuoco. In Campidoglio il 27 luglio amici e colleghi avevano reso omaggio al giornalista scomparso mercoledì scorso all’età di 70 anni.

Il 6 settembre i risultati degli esami istologici

Sulle cause della morte del giornalista si attendono i risultati degli esami istologici al cervello, il 6 settembre. Accertamenti che richiedono tempistiche, hanno fatto sapere i legali della famiglia di Purgatori che hanno presentato l’esposto in Procura a Roma, più o meno lunghe legate alla natura del tipo di esame biologico. L’approfondimento si è reso necessario dopo che, il pool di consulenti nominati dalla magistratura inquirente e dalle parti, hanno rilevato un ispessimento del cervello.

Loading...

Il figlio Ludovico: mio padre combatteva per la ricerca della verità

«Mio padre aveva una immensa dedizione per la ricerca della verità, per la quale combatteva sempre e a qualsiasi costo. Era una persona cocciuta e molto coraggiosa». Ludovico Purgatori ha ricordato così il padre, Andrea, leggendo una lettera al termine del funerale del giornalista. Ludovico Purgatori, emozionato, ha ringraziato i tanti colleghi e semplici cittadini che hanno voluto testimoniare l’affetto verso suo padre, morto a 70 anni lo scorso 19 luglio. E ha ricordato come «dietro a un un modo di fare a volte burbero si nascondeva in realtà un grande cuore». I tre figli hanno ricordato gli aspetti meno noti e più privati: “il grande cuore”, “l’ansia, che era la paura di vedere soffrire le persone che amava”, “il carattere burbero, che era un’armatura”, “il protagonismo” nella vita professionale che non ha mai sottratto però la sua presenza in famiglia nei momenti decisivi.

Una folla di amici e colleghi in chiesa

In chiesa una folla di amici e colleghi, ma anche di gente comune che ne apprezzava scritti e programmi tv, i tre figli - Edoardo, Victoria, e Ludovico -, l’ex moglie Nicole Schmitz e la compagna Errica Dall’Ara. Moltissimi gli esponenti del mondo del giornalismo, della tv, del cinema e della società civile: l’editore Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, Roberto Saviano («Andrea ci ha insegnato che fare il giornalista significa saper scegliere da che parte stare, scegliere la verità con passione, rigore e senza paura», Massimo Giletti, Massimo Gramellini, Luca Telese, Francesco Pannofino, Enrico Vanzina, Mogol, Laura Boldrini e il magistrato Nino Di Matteo.

Funerali Purgatori, Mogol si commuove: era un amico

Don Insero, Andrea aveva vocazione per il racconto

«Lo ricordiamo con gratitudine. Questa basilica - ha detto don Walter Insero nel corso dell’omelia del funerale - non riesce a contenere tutta la vostra presenza e l’amore per lui. Andrea era soprattutto un giornalista d’inchiesta ma era anche saggista, attore, autore, conduttore televisivo. Ciò che caratterizza Andrea è la sua curiosità, la voglia di conoscere le storie e raccontarle, condividerle. Aveva una vocazione per il racconto. Un uomo che amava la vita ed è stato forte e ironico fino alla fine».