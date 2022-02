Putin alza il tiro: il suo obiettivo è l’intera regione del Donbass

Più tardi, a fianco del presidente estone Alar Karis, Zelenskyj si è detto ancora convinto che non ci sarà un’ulteriore escalation: in caso contrario è prevista l’introduzione nel Paese della legge marziale. Rinnovando alla Russia l’invito a risolvere la crisi nel dialogo, Zelenskyj ha ribadito che non intende parlare con i leader separatisti, che Kiev non riconosce: «Non capiamo chi siano».

Il presidente valuterà la richiesta di troncare le relazioni diplomatiche con Mosca, che in serata intanto ha annunciato il rientro dall’ambasciata a Kiev del proprio personale diplomatico, divenuto obiettivo di «minacce fisiche». Di nuovo, un’eco degli avvertimenti lanciati da Putin: se Kiev non ferma le violenze, sarà responsabile del conseguente bagno di sangue. Ma intanto, è ucraino il soldato rimasto ucciso martedì, oltre a sei feriti, in un bombardamento delle milizie separatiste nella regione di Luhansk. Ed è da Belgorod, in Russia, che testimoni citati da Reuters hanno segnalato martedì sera un convoglio militare, composto da più di cento automezzi, dirigersi verso il confine ucraino.