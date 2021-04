Putin avverte Occidente e «provocatori»: «Non superate la linea rossa»

Una Russia più verde

Particolare attenzione è stata dedicata al cambiamento climatico: Putin parteciperà giovedì al summit a distanza sull’ambiente convocato da Joe Biden, l’invito è stato accettato malgrado le tensioni bilaterali. La sfida della transizione energetica è particolarmente impegnativa per un Paese esportatore di gas e petrolio, ma anche su questo fronte Putin vede la possibilità di migliorare la qualità della vita, aumentare i posti di lavoro, promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie. Nei prossimi 30 anni «le emissioni di gas serra accumulate in Russia devono essere inferiori a quelle dell’Unione Europea. Obiettivo difficile ma raggiungibile», ha detto. E in tutti i campi dell’economia, ha invitato gli imprenditori a investire nello sviluppo, ha assicurato attenzione alle piccole e medie imprese, ha prospettato un migliore sistema di finanziamento delle regioni. Offrendo esempi concreti di progetti sparsi per il Paese: «Non sono parole vuote, ma cose concrete».

«Non bruciate i ponti»

Soltanto verso la conclusione dell’intervento Putin ha affrontato le tensioni internazionali, lasciate sullo sfondo. Ha attaccato le «sanzioni illegali» imposte al Paese, ha ricordato il rischio di «golpe» citando Venezuela, Ucraina, Bielorussia. «Vogliamo aveve buoni rapporti con tutti gli attori del dialogo internazionale. Non vogliamo bruciare ponti», ha detto, ma «se scambiano per debolezza le nostre buone intenzioni, se saranno loro a voler bruciare i ponti, la risposta della Russia sarà rapida e durissima. Abbiamo pazienza, buon senso e responsabilità per gestire le nostre decisioni - ha proseguito Putin -, ma ci auguriamo che nessuno attraversi la linea rossa. Decidereremo noi dove tracciarla in ogni caso specifico».

A sostegno di queste parole Putin ha passato in rassegna i progressi nazionali nello sviluppo di armamenti di nuova generazione. Un messaggio subito seguito all’invito «ai partner» a «discutere questioni legate agli armamenti strategici, per creare un ambiente di coesistenza pacifica basata su una sicurezza equa, che riguardi tutti i sistemi difensivi e offensivi in grado di colpire obiettivi strategici».

In chiusura, Putin è tornato sulla prova dell’epidemia Covid, e ha stretto i ranghi del Paese: «Faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti insieme». Fuori, ancora prima dell’inizio delle proteste nelle città della Russia europea, gli arresti erano già una cinquantina. Tra questi, Kira Yarmysh e Ljuba Sobol’, portavoce e legale di Navalny.