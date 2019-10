Putin contro Erdogan: «Via tutte le truppe straniere dalla Siria» Bombardati anche alcuni presidi medici nel nord est siriano. Si stima una decine di vittime civili

Sale la tensione nel nord est della Siria e si scalda anche il fronte diplomatico. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato il suo avvertimento: «Tutte le truppe straniere presenti “illegalmente” in Siria devono andare via. Se il futuro legittimo governo della Siria dovesse dire che non ha bisogno che le truppe russe siano presenti lì, questo riguarderebbe anche la Russia», ha aggiunto Putin citato dalla Tass. Obiettivo degli strali del presidente russo è la Turchia di Erdogan, che nei giorni scorsi ha invaso con le sue truppe i territori nel nord est siriano, nella zona in cui sono presenti i curdi, considerati terroristi dal governo di Ankara.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani almeno dieci civili sono stati uccisi nella mattina di sabato nei bombardamenti turchi nella zona e si registrano violenti bombardamenti sul territorio. Alcune fonti riportano che sono stati colpiti alcuni campi della Mezzaluna Rossa (il corrispettivo della Croce Rossa) e tra i feriti - secondo quanto denunciato dall’organizzazione non governativa “Un ponte per”, ci sono anche diversi medici e personale sanitario. Nella zona è segnalata la presenza di personale medico italiano a supporto delle popolazioni locali.

Il conflitto è anche di comunicati: le autorità curde smentiscono l'annuncio del ministero della Difesa turco secondo cui la città di Ras al-Ain sarebbe stata conquistata dall'esercito di Ankara. «Ras Al-Ain sta ancora resistendo e i combattimenti sono in corso», ha detto un funzionario delle forze democratiche siriane a guida curda, riferiscono i media internazionali. Lo stesso Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che la città, principale obiettivo dell'offensiva turca, non è stata completamente conquistata.

Le mosse della diplomazia. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shukri, ha ricevuto oggi al Cairo una delegazione di alto livello dei curdi siriani, prima di una riunione d'urgenza della Lega Araba sull'offensiva turca in Siria indetta su richiesta dell'Egitto. La delegazione del Consiglio democratico della Siria, ala politica delle cosiddette Forze democratiche siriane a maggioranza curda (Sdf), comprendeva il presidente del Consiglio esecutivo, Ilham Ahmed. Durante l'incontro, ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Ahmed Hafez, Shukri ha rinnovato la condanna dell'Egitto per quella che ha definito “l'aggressione turca

contro la Siria, considerandola un'occupazione dei territori di un Paese arabo fratello”. La Siria, ha aggiunto il ministro degli Esteri egiziano, ha “il legittimo diritto all'autodifesa sulla base dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.