Putin e Biden, gli avversari faccia a faccia per cercare una difficile intesa

Vladimir Putin è atterrato in Svizzera all’orario previsto, mezzogiorno e mezza, e poco dopo Joe Biden lo ha raggiunto a Villa La Grange: «È sempre meglio vedersi di persona», gli ha detto. La missione da compiere è spezzare il circolo vizioso che negli ultimi anni ha creato tra Mosca e l’Occidente una catena senza fine di aggressioni, ostilità, violazioni di impegni presi e norme internazionali, incomprensioni, sanzioni e controsanzioni.

La scelta di Ginevra dovrebbe essere di buon auspicio, almeno sul fronte della non proliferazione nucleare. È qui che nel 1985 Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov si incontrarono per la prima volta, mettendo le basi per i grandi accordi tra Stati Uniti e Unione Sovietica sul disarmo.

Nessuno arriva a sperare che tra Vladimir Putin e Joe Biden sbocci - tardiva - quella stessa “chimica”. Ma il presidente Biden è convinto che le relazioni personali possano molto per facilitare i legami tra i leader e, di conseguenza, lo sblocco dei problemi che sono chiamati ad affrontare. Dopo una pessima partenza, Putin e Biden ci riprovano: nella diffidenza generale, date le dimensioni delle questioni aperte e le distanze incolmabili tra i due Paesi.

«Abbiamo un sacco di arretrati da affrontare», spiega il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. Aggiungendo che le cinque ore previste dal programma potrebbero quindi non bastare. Secondo Peskov nulla impedirà a Putin e Biden di prendersi tutto il tempo che vogliono, e di parlarsi “a tu per tu”. Rendendo possibili, probabilmente, scambi più diretti e più franchi.

In realtà, malgrado negli anni passati il presidente Donald Trump abbia fatto di tutto per ostacolare il protocollo, un presidente americano non può mai essere davvero solo con un leader internazionale, senza interpreti o diplomatici, data la necessità di documentare e registrare tutto quanto viene detto nel nome della trasparenza e degli interessi dello Stato. Il programma per Putin e Biden prevede una foto a Villa La Grange insieme all’ospite, il presidente svizzero Guy Parmelin, e poi l’inizio del confronto in formato ristretto, insieme ai capi delle rispettive diplomazie: il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken. Due uomini che si conoscono bene.