Putin e Zelenskiy per la prima volta insieme: riparte il dialogo sul Donbass Su iniziativa del presidente francese, e accanto alla cancelliera tedesca Angela Merkel, i presidenti di Russia e Ucraina si sono incontrati a Parigi per tentare di rilanciare il processo di pace nelle regioni separatiste. Ma in gioco c’è anche la trattativa sul gas, e la possibilità di un riavvicinamento non solo tra Mosca e Kiev, ma anche tra Mosca e l’Europa di Antonella Scott

Ucraina-Russia, Putin arriva a Parigi per l'incontro con Zelensky

La prima informazione viene da Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino. Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy si sono salutati e si sono stretti la mano. Attraverso il tavolo, balena perfino un mezzo sorriso impacciato del presidente russo. Da qui, dove sarà possibile arrivare?

La posta in gioco è altissima, così come la responsabilità sulle spalle di ciascuno dei quattro protagonisti del vertice che si è tenuto lunedì pomeriggio all’Eliseo. Ospiti di Emmanuel Macron,insieme ad Angela Merkel, i presidenti di Russia e Ucraina si sono incontrati per la prima volta per esplorare la possibilità di far rivivere i negoziati di pace per il Donbass: dove una guerra iniziata nel 2014 è costata la vita a più di 13mila persone, mentre su entrambi i lati della Linea di controllo che spacca in due le regioni orientali ucraine di Donetsk e Luhansk gli abitanti vivono tuttora il dramma di un’esistenza congelata in un conflitto irrisolto, anche se relativamente a bassa intensità.

La giornata voluta da Macron per provare a riavvicinare la Russia all’Europa, percorso che non può che passare attraverso l’Ucraina, era iniziata con una serie di incontri bilaterali. Poi nella sala Murat dell’Eliseo i quattro leader si sono seduti attorno a un tavolo, spalleggiati da nutrite delegazioni, prima della conferenza stampa a quattro voci prevista in serata. E soltanto al termine di questa il programma ha fissato l’incontro a tu per tu tra Putin e Zelenskiy: a tempo indeterminato, aveva fatto sapere il Cremlino. Sarebbero stati loro due a decidere quanto stare insieme.

Durante l’incontro a quattro, fa sapere l’ufficio del presidente ucraino, è iniziato il lavoro su un progetto di dichiarazione comune di intenti non vincolante: discussa punto per punto, per arrivare alla versione finale da sottoporre alla firma.

Il Quartetto di Normandia - dal nome dato nel giugno 2014 al primo incontro tra i leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina - non si riuniva dal 2016. Da allora due presidenti su quattro sono cambiati: François Hollande ha lasciato il posto a Macron, e Petro Poroshenko a Zelenskiy, eletto la primavera scorsa con l’obiettivo di voltare pagina a Kiev su diversi fronti: la lotta alla corruzione, il rilancio dell’economia. La normalizzazione dell’Est del Paese, attraverso trattative dirette con Mosca.