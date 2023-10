Putin in Kirghizistan, primo viaggio dopo il mandato di arresto della Cpi

07:15 Putin in Kirghizistan, primo viaggio dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin è in Kirghizistan dove oggi è in programma, nella capitale Bishkek, un vertice della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), che raggruppa nove delle quindici ex repubbliche sovietiche. La prossima settimana si recherà in Cina per un incontro con il presidente Xi Jinping. E’ il suo primo viaggio all’estero da quando la Corte penale internazionale, alla quale entrambi i Paesi non aderiscono, ha emesso ai suoi danni un ordine di arresto. Putin aveva incontrato il mese scorso in Russia il leadere coreano Kim Jong, accogliendo un suo invito a visitare Pyongyang. Ieri visita a una base aerea russa in Kirghizistan, in cui ha auspicato stabilità per la regione.